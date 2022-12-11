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وزير الخارجية السعودي: واشنطن هي الحليف الأقدم والأهم للرياض

كتب:

أ ش أ
08:57 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأقدم والأهم للسعودية.

السعودية تبحث عن الشركاء في كل الأطراف

وأكد وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لقناة «العربية» الإخبارية اليوم الأحد، أهمية مد الجسور مع الجميع، مشيرا إلى أن السعودية هي أسرع اقتصاد نموا في العالم خلال هذا العام.

كما أكد أهمية توسيع وتعزيز الشراكات ليس فقط الجديدة، ولكن القديمة والتاريخية أيضا، مشيرا إلى أن السعودية تبحث عن الشركاء في كل الأطراف، في المرحلة الأولى يتم البحث عن مصالح السعودية، كما يتم البحث عن تحقيق مصالح مشتركة.

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بقلم أ ش أ