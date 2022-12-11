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البابا تواضروس يوضح أهم أساسيات التربية: احفظ سر الأولاد

كتب:

منى محمد السعيد
09:00 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
البابا تواضروس الثاني - ارشيفية

البابا تواضروس الثاني - ارشيفية

عرضت قناة «CTV» القبطية، لقاء قصير مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان «القواعد الذهبية للأسرة المسيحية»، وصية «حفظ أسرار أولاد».

وقال البابا تواضروس خلال اللقاء، إن التربية علم واسع وكبير، وأحد أساسياتها حفظ أسرار الأبناء، فإذا تحدث الطفل بسر لوالده عن شيء ما، يجب حفظ أسراره حتى عن الأم، موضحًا أنه إذا دعت الحاجة للتشاور مع الأم، يجب أن تكون في حدود ضيقة، ودون معرفة الابن أو الابنة.

وشدد على أنه من غير المقبول افضح «ابني أو بنتي قدام والده أو والدته أمر غير مقبول»، موضحًا أنه يساهم في تربية الأبناء.

وأضاف أن حفظ أسرار الأبناء، يعطيهم درسًا هامًا في الخصوصية، وحفظ أسرار الآخرين، ليس فقط في محيط الأسرة ولكن أيضا في المجتمع.

وكان البابا تواضروس، ألقى عظته الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي، تناول خلالها وصايا الله التي تجعل حياتك تتحسن، فمن خلال الاقتراب من الله والابتعاد عن الأمور الدنيوية والتي تسبب ضعفات الإنسان، تستطيع كلمة الله أن تمحيها وأن تغسل القلوب.

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