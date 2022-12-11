«س وج».. كل ما تريد معرفته عن اشتراطات المحال العامة

نشرت وزارة التنمية المحلية اشتراطات المحال العامة في الجريدة الرسمية، وكيفية الحصول على ترخيص نشاط تجاري وفق قانون المحال العامة، الذي بدأ تطبيقه اليوم بالتنسيق بين التنمية المحلية والجهات المختصة والمحافظات، ونوضح في «س وج» مزيد من التفاصيل حول قانون المحال العامة.

- ما موعد تطبيق قانون المحال العامة؟

يتمّ العمل بقانون المحال العامة من اليوم، إذ تفتح مراكز إصدار التراخيص أبوابها بالأحياء وأجهزة المدن لتلقي طلبات ترخيص المحلات من المواطنين.

- ماذا عن رسوم ترخيص المحلات والأنشطة التجارية المتنوعة؟

قانون المحال الجديد يشمل كل الأنشطة التجارية ورسوم ترخيص المحلات تبدأ من 1000 وتصل إلى 100 ألف جنيه حسب المساحة والموقع ونشاط المحل وكلها محددة بالقانون ولا مجال للاجتهاد فيها من قبل مراكز اصدار التراخيص.

- ماذا عن ترخيص الشيشة في المقاهي؟

هناك اشتراطات لابد من توافرها في المقهى أو الكافيه أو المطعم الذي يقدم الشيشة لابد من الالتزام بها للحصول على الرخصة، كما أن رسوم ترخيص تقديم الشيشة تبدأ من 600 جنيه وتصل لـ10 آلاف جنيه وذلك حسب مساحة المحل ومكانه يختلف من قرية ونجع إلى مركز ومدينة وعواصم المحافظات والمواقع المتميزة وتسدد رسوم رخصة الشيشة مرة واحدة .

عدد الأنشطة التجارية

- كم عدد الأنشطة التجارية التي تخضع لقانون المحلات؟

هناك 316 نشاطًا تجاريًا موزعة على نوعين من الأنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر وعددها 141 نشاطًا، والنوع الثاني أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر وعددها 175 نشاطًا، وحدد القانون نحو 65 نشاطًا تجاريًا تخضع للحصول على الترخيص بالإخطار وهي لا تمثل أي درجات خطورة.

- ما خطوات وإجراءات الحصول على ترخيص محل؟

على المواطن التوجه إلى مركز اصدار التراخيص بالحي أو جهاز المدينة التابع له لملء النموذج المخصص للحصول على ترخيص محل وتقديم مستندات ومنها صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من جواز السفر إذا كان أجنبيا، وتوكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار، وصورة من رخصة البناء، وإفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام، وتقرير هندسي إذا كان العقار غير مرخص، رسم كروكي للمحل، وشهادة تصرفات عقارية، وشهادة صحية.

ضوابط ترخيص المحل

- هل يوجد سن معين لمن يتقدم لترخيص المحل؟

يشترط في طالب الترخيص ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.

- ما موقف المحلات الموجودة في العقارات المخالفة؟

يجوز منح ترخيص مؤقت لمدة 5 سنوات للمحال العامة والمقامة في عقار غير مرخص أو مخالف وذلك لحين تقنين العقار أو المدة المحددة ،مع تقديم تقرير هندسي بالسلامة الانشائية للعقار.

موافقة أمنية

- هل توجد أنشطة تجارية تتطلب موافقة أمنية وفق قانون المحال العامة؟

نعم، توجد أنشطة تتطلب موافق أمنية من مديرية الأمن وعددها 83 نشاطًا، ومن تلك الأنشطة محلات بيع المشروبات الغازية والكحولية والسوبر ماركت وهايبر ماركت والبقالة والأسواق، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات والسلخانة ومحلات الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات بيع الهواتف والكمبيوتر ومحلات التصوير الفوتوغرافي ومحلات الفراشة ومكاتب الرحلات ومحلات بيع الأسلحة وأدوات الصيد والجراجات ومحلات الذهب والورش وغيرها.

- ما عدد مراكز اصدار تراخيص المحلات؟

يوجد 339 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات بمقرات الأحياء وأجهزة المدن لتلقى طلبات ترخيص المحلات .

- هل توجد مهلة أمام أصحاب المحلات؟

نعم، مهلة تتراوح ما بين عام وعامين للمحلات المرخصة وغير المرخصة لتقنين الوضع والحصول على الرخصة.

كاميرات المحلات

- هل يشترط تركيب كاميرات؟

كل الأنشطة التجارية تلتزم بوضع كاميرات وهناك عقوبات وغرامة على المخالفين.

- ماذا عن الحماية المدنية؟

قانون المحال العامة شدد على الالتزام باشتراطات تأمين المحال من أخطار الحريق وفقا لطبيعة النشاط ومساحته، والتأكّد من سلامة الأنظمة الإطفائية الموجودة بالموقع وتدريب العاملين على مكافحة الحرائق.

- ما قيمة رسوم المعاينة على المحلات؟

رسم المعاينة للمحل 1000 جنيه.