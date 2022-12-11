إجراء أول حالة غسيل بريتوني بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أنه تم إجراء أول حالة غسيل بريتوني بمستشفى السنبلاوين العام تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بعد تكوين فريق طبي وتدريبه على الغسيل البريتوني من خلال الدكتور أحمد محمد البيلي مدير إدارة الكلي والدكتور أسامة الشحات استشاري أمراض الكلي ونقيب أطباء الدقهلية، والدكتور حامد عزت العراقي استشاري الكلى.

وقال مكين، في بيان صحفي، إن إجراء أول حالة جراحة غسيل بريتوني بمستشفى السنبلاوين العام وتركيب القسطرة الخاصة تم بالتنسيق مع فريق الغسيل البريتوني بمستشفى منية النصر المركزي وبحضور الدكتور نبيل عبد الرحيم استشاري الجراحة والدكتور عبد المنعم التهامي رئيس قسم الكلي بمنية النصر.

مكين: خدمة الغسيل البريتوني خدمة تخصصية نادرة

وأشار إلى أن خدمة الغسيل البريتوني خدمة تخصصية نادرة ومهمة وتنقذ أرواح العديد من مرضي الفشل الكلوي، الذي قد لا يكون الغسيل الدموي التقليدي مناسبا لهم لعدة أسباب من اهمها عدم توفر الأوعية الدموية المناسبة للغسيل الدموي أو وجود ضعف شديد بعضلة القلب أو صعوبة في نقل المريض من منزله إلى المستشفى ثلاث مرات اسبوعيا لإجراء الغسيل الدموي.

تعاون بين أطباء السنبلاوين ومنية النصر

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لإدارة مستشفى السنبلاوين العام وادارة الكلي بالمديرية وفريقي العمل المتميزين بمستشفى السنبلاوين العام ومستشفى منية النصر المركزي، مشيدا بالعمل التعاوني الجماعي.