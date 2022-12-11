«الزراعة»: تسويق 343 ألف قنطار قطن بأسعار تجاوزت 8200 جنيه للقنطار في مزاد اليوم

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن، بشأن أسعار قنطار القطن، اليوم، من خلال مزاد علني في 8 محافظات للتداول على المحصول، إذ جرى تم بيع كل كميات القطن وقدرها 343 ألف قنطار، وتشمل كل الأصناف بجميع المحافظات.

أسعار القطن

وبلغت أسعار القطن ما يلي:

- جيزه 92 بدمياط بسعر 6600 حنيه

- جيزه 86 بالبحيرة بسعر 6200

- جيزه 97 بالمنوفية والغربية 7000

- جيزه 94 بمحافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ 7500

- جيزه 96 بكفرالشيخ 8200 جنيه

نقل الأقطان إلى المحالج

وقال عبدالعظيم، إنه يجري بداية من صباح الغد نقل الأقطان المباعة من مراكز التجميع إلى المحالج، وذلك لفصل القطن الشعر عن البذرة؛ إذ يستخدم القطن الشعر في إمداد المغازل المحلية بالمادة الخام كبديل لاستيراد الشعر الخام ونقل البذرة التجاري إلى المعاصر للمساهمة في سد الفجوة من الزيوت النباتية والأعلاف.

وأضاف وكيل مركز البحوث الزراعية، أن المنظومة الجديدة لتسويق القطن حققت للمزراعين مردودا اقتصاديا كبيرا، وتسهم في رفع مستوى معيشتهم، كما تشجعهم على زيادة المساحة المنزرعة بالقطن الموسم المقبل.