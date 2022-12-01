«البحوث الزراعية»: فدان القطن ينتج من 7 إلى 8 قناطير بجودة عالية

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على معهد بحوث القطن، إنّ الدولة بذلت مجهودات كبيرة في أخر 5 سنوات، لإعادة مكانة القطن المصري، وجعله مصدرًا للدخل القومي، مشيرًا إلى أنّ القطن المصري يتصدر جميع أقطان العالم من حيث الجودة.

وأضاف«عبد العظيم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي شكل لجنة ثلالثية، ضمت 3 وزارات الزراعة وقطاع الأعمال إلى جانب التجارة والصناعة، قبل 4 سنوات، تجتمع بصورة دورية لمراقبة القطن في الأسواق.

صنف قطن 45 صنف عالمي دخل موسوعة جينيس

وأوضح نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أنّ فدان القطن الواحد أنتج من 7 إلى 8 قنطار هذا العام بأحسن جودة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن صنف قطن 45 صنف عالمي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويتجاوز سعره 10آلاف جنيه.

وأشار إلى أنّ وزارة الزراعة انتجت أصناف عالمية في الثلاث السنوات الأخيرة مثل جيل 92، جيل 93، جيل 94، جيل 95، إلى جانب صنف جديد جيل 97، يُزرع بمحافظتي المنوفية والغربية، بينما أصناف 45، 87، 93 الأفضل على مستوى العالم ونزرعها بمحافظة دمياط بالتعاقد، ويتم تصنيعه وتصديره مباشرة للشركات والماركات العالمية.

تصدير القطن للأسواق الأوروبية

وأكد «عبد العظيم» أن بعض مصانع القطن تتواجد في مدينة برج العرب بالإسكندرية، ويتم تصدير جزء منه للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى انعقاد مزاد يوم الثلاثاء الماضي، وتم تسويق جميع الأقطان به، حيث إنه كان لدينا 600 ألف قنطار قطن لجميع الأصناف في مجمعات ومراكز التجميع.