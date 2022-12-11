زراعة البحيرة: نزرع 139 ألف فدان من البرسيم.. ونستهدف زيادتها لـ300

انطلقت محافظة البحيرة منذ مطلع شهر نوفمبر في زراعة المحاصيل الشتوية، والتي تضم زراعة عدة محاصيل أساسية بها كالقمح والبرسيم، الفول، الكتان والبصل، فيما تستهدف المحافظة زراعة نحو 300 ألف فدان من نبات البرسيم المصدر الأول للثروة الحيوانية، بينما تستهدف زراعة 418 ألف فدان من القمح.

مساحة البحيرة الزراعية 2 مليون و200 ألف فدان

وقال المهندس محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة في حديث لـ"«الوطن» إن البحيرة تتميز بالمساحة الزراعية الحقلية الشاسعة، إذ تبلغ 2 مليون و200 ألف فدان، معلقا: «مساحة البحيرة الزراعية أكبر المساحات على مستوى مصر مضافا إليها مساحة النوبارية»، حسب تعليقه.

زراعة 139 ألف فدان من البرسيم

وأشار وكيل زراعة البحيرة في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المديرية انطلقت في زراعة المحاصيل الشتوية، والتي يعد القمح والبرسيم أبرزها، لافتا إلى استهداف زراعة 300 ألف فدان من البرسيم، فيما تم زراعة نحو 139 ألفا و71 فدانا من محصول البرسيم، مؤكدا أهميته كونه محصولا أساسيا بالمحافظة واستراتيجيا للدولة، إذ يتم الاعتماد عليه في استخدامه كأعلاف وتغذية للحيوانات، معلقا: «البرسيم مهم للثروة الحيوانية وبالتالي الألبان ومشتقاته»، حسب تعليقه.

نستهدف زراعة 300 ألف فدان من البرسيم

وأوضح أن المزارعين يزرعون البرسيم العادي بينما تزرع المزارع الخاصة برسيما من نوع «حجازي» لاحتياجه طوال العام كأعلاف وتغذية لماشيتهم، لافتا إلى أن المساحات الكلية المنزرعة من البرسيم بحقول المحافظة تصل 300 ألف فدان كمستهدف زراعته، لافتا إلى بدء زراعته أول أكتوبر ويظل في الحقل 6 أشهر، ويُحصد منه نحو 5 عروات، بينما يتم ضم النبات في العروة السادسة لتجفيفها وتجهيزها كأعلاف للماشية.

مستهدف زراعة 418 ألف فدان من القمح

وأضاف وكيل الوزارة أن البحيرة تستهدف زراعة 418 ألف فدان من القمح، فيما تم زراعة 190 ألفا و85 فدانا من القمح حتى شهر ديسمبر الجاري، ويجري استكمال المساحة المستهدفة، لافتا إلى بدء الزراعة منذ مطلع نوفمبر المنقضي، كما أن المحافظة تعد أولى محافظات الدولة في إنتاج القمح منافسةً لمحافظة الشرقية التي تتميز هي الأخرى بالمساحة الزراعية الشاسعة، وتزرع نصفها قمحا بمساحة مستهدفة تصل 443 ألف فدان.