«محلية النواب» لـ إيمان الحصري: قانون المحال العامة دمج الاقتصاد الموازي في الرسمي

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّنا ننتظر قانون المحال العامة منذ فترة طويلة؛ لأن هناك أنشطة متعددة تمثل اقتصادا موازيا.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC: «هذا القانون شهد العديد من التيسيرات والتسهيلات ذات الصلة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص ومزاولة النشاط وهو ما كان له إضافة كبيرة جدا، إذ أن الدورة المستندية ذات الصلة بفتح المحال العامة كانت تستغرق فترة طويلة جدا وكان بها حالة من الإرهاق وتم تحويلها إلى الشباك الواحد».

القانون فرض الرقابة على العديد من الأنشطة

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون فرض الرقابة على العديد من الأنشطة التي كانت مؤثرة خلال الفترة الماضية مثل المقاهي والمحال الخاصة بالإنترنت والألعاب التكنولوجية، مشيرا إلى أن القانون حقق التوازن ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وشدد على أن الرقابة مستمرة ولن تتوقف، وهو ما يؤدي إلى الانضباط.