صحفية مغربية تشيد بعدد «الوطن» عن إنجاز أسود الأطلس: «جريدة عظيمة»

أشادت فاطمة الزهراء غالم، الصحفية بموقع «العمق المغربي»، بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم الاثنين، الذي خصص مساحته بالكامل؛ للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب».

وقالت الصحفية المغربية لـ«الوطن»: «أسود الأطلس حققوا إنجازا تاريخيا، جعل صفة عربي وإفريقي رقما صعبا في الساحة الرياضية العالمية، لم نعتقد للحظة أن انتصار المغرب يخص المغاربة فقط، بل كنا على يقين أن في انتصار الأسود انتصار لأمة لطالما أشعرها الغرب بأنها الأقل كرويا، جعل الأسود الجميع من المحيط إلى الخليج يهتف (ديما مغرب)، وصار الكل يتحدث عن هذا الانتصار».

الحلم العربي الإفريقي يسجل باسم المغرب

وأضافت «غالم»: «وما فاجأني أن جريدة عظيمة، كجريدة الوطن المصرية، خصصت عددا كاملا لتأهل الأسود لنصف نهائي مونديال قطر2022، بعد فوزهم على منتخبات كبيرة، كبلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال».

وتابعت: «عناوين جريدة الوطن لفتت انتباهي، مثال: إفريقيا للعلا سعيا، المغرب قالت كلمتها.. أبطال يصنعون التاريخ، كذلك المقالات التي تطرقت لقصص إنسانية صنعها المنتخب المغربي خلال جولات مونديال 2022، أحضرت مقالات الوطن، دور الأم، والتاريخ، وأخلاق اللاعبين، هذا الأمر من شأنه أن يزيد من جرعة الحب في قلوبنا تجاه إخواننا في مصر، الذين لطالما أحببناهم بدون شرط، لأننا في المغرب نشعر أننا أمة واحدة، مهما كانت الحدود الجغرافية أو السياسية».

واختتمت الصحفية المغربية حديثها لـ«الوطن»: «لو كان منتخب مصر مكان المغرب اليوم، لكانت نفس الفرحة ونفس الحماس والتشجيع، لأننا وطن واحد وأمة واحدة، وسأختم كلامي بمقتطف من عنوان أحد مقالات هذا العدد من جريدة الوطن التي خصص لتأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي بالقول: (لكل فوز فرحة إلا أن لكل فرحة أمة إفريقية عربية متعطشة)».