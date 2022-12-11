صحفي بـ«العمق المغربي» يشيد بعدد «الوطن» عن أسود الأطلس: مبادرة غير مسبوقة في الصحافة

أشاد محمد عادل التاطو، الصحفي بموقع العمق المغربي ، بعدد جريدة «الوطن» الصادر غدا، الذي خصص مساحة واسعة للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب».

التاطو: تفاعل كبير جدا بين الصحفيين في المغرب ونتبادل صفحات العدد على الواتساب

وقال التاطو لـ«الوطن»: «الصحفيون في المغرب سعداء جدا بعدد جريدة الوطن المصرية، وهناك تفاعل كبير جدا بين الزملاء و يتبادلون صفحات العدد على الواتساب، وهي سابقة لأول مرة ومبادرة غير مسبوقة بالاحتفال بإنجاز دولة أخرى لكنه إنجاز كل العرب، ونفتخر بهذا الترابط، وهي تجربة تستحق أن تعمم في كافة التجارب سواء كانت رياضية أو غيرها».

وأضاف التاطو: «ما أعجبني في العدد هو القصص الإنسانية والسر وراء تألق اللاعبين وقصصهم مع أمهاتهم، فهي فكرة جميلة والعدد ركز على زوايا كانت محط أنظار العالم، شكرا للجريدة و لمجهود الزملاء الذين شاركوا في الإعداد».