«الأوقاف» تفتتح 14 مسجدا في 9 محافظات اليوم

تستكمل وزارة الأوقاف المصرية عملها على توسيع رقعة المساجد على مستوى الدولة بأكملها، حيث تعمل الوزارة على افتتاح عدد من المساجد التي تتنوع بين الإحلال والتجديد والصيانة، بشكل أسبوعي في كافة المحافظات المختلفة، وقد وصل إجمالي المساجد التي افتتحتها الأوقاف من تاريخ 1/7/2022م حتى اليوم، إلى 443 مسجدا، منها 84 تم صيانته، بالإضافة إلى 359 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم 14 مسجدا في 9 محافظات ما بين الصيانة والجديد والإحلال والتجديد.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الدقهلية

- السعد – كفر الروك - السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

- محمد صالح – عزبة محمد صالح – الجفادون - الفشن

- التوبة – عزبة مصطفى فراج – مركز ناصر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

- عزبة عزيز – قرية عزبة عزيز – كوم الدهب – سيدى سالم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

- الإسراء – تل البلد – التل الكبير - الإسماعيلية

مديرية أوقاف المنيا

- الحسيني – أولاد نظيم – بنى حرام – دير مواس

مديرية أوقاف الغربية

- إبراهيم التركي – سامول – المحلة الكبرى

- زينب هانم – عزبة زينب هانم – المحلة الكبرى

- عباد الرحمن – عزبة صيصة – المحلة الكبرى

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة، فقد وصل عددهم إلى 5 مساجد، وانتشروا في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وقد جاءت مساجد الصيانة على النحو التالي:

مديرية أوقاف البحيرة

- الرحمة بالسبعين – مركز كفر الدوار

- الصحابة – قرية الوسطى- مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسيوط

- محمد عبد الرازق – القصير - القوصية

مديرية أوقاف دمياط

- عبد الهادى – ميت الشيوخ - فارسكور

مديرية أوقاف كفر الشيخ

- الهندسة الكبير – عزبة الهندسة – سيدي سالم شرق