«الأوقاف» تعلن انطلاق الأسبوع الدعوي بالقاهرة من مدينة الشروق

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، انطلاق الأسبوع الدعوى بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور خالد صلاح الدين مدير مدرية أوقاف القاهرة، والشيخ حسين راضي مدير عام إدارة الشروق وبدر، والشيخ حسام صبري المفتش بوزارة الأوقاف بإدارة الشروق، وقيادات الوزارة، وذلك بمسجد الإحسان بمدينة الشروق.

وقال الدكتور خالد صلاح، الأسبوع الدعوى يشارك فيه وفد من علماء الوزارة، والأزهر الشريف، وعدد من القراء والمبتهلين يتقدمهم الدكتور أحمد نعينع القارئ الشهير، والشيخ ياسر الشرقاوي، والأستاذ الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بكلية الدرسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، والدكتور احمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامه فخرى الجندى مدير عام شئون القرآن الكريم، والشيخ محمود الابيدي إمام وخطيب ميجد فاطمة الزهراء، والشيخ يسري عزام، وبحضور الدكتور محمد عبد المعطي إمام المسجد خالد ابن الوليد بمدينة الشروق، والشيخ محمد عبدالحكيم المفتش بوزارة الأوقاف، وآخرين، تحت إشراف وقيادة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف .

وأضاف الدكتور خالد صلاح، خلال تصريحات خاصة لـ « الوطن» الأسبوع الدعوى بمدينة الشروق هذا العام مميز للغاية، حيث يضم وفدا من خيرة علماء الأزهر والأوقاف، ويهدف لنشر صحيح الإسلام، ورسالة السلام والسماحة، كما يهدف لتواجد العلماء بين المواطنين بشكل دائم، ويستمر حتى الأربعاء القادم، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف لتعيم التجربة بجميع الإدارت التابعة للوزارة، لنشر الفكر الوسطى، ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، ودعم العلاقات الإنسانية بين أبناء الوطن.

وأضاف، محاضرات الأسبوع الدعوي تُعقد بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، مشيراً إلى أن الأسبوع يهدف أيضا ‎ترسيخ وتعميق قيم الولاء والإنتماء الوطني، مؤكداً أن حماية الوطن في ‏مواجهة الإرهاب والتحديات فرض عين، ويجب أن يكون كل منا جنديًّا مخلصًا ‏لوطنه في المكان الذي هو فيه، باعتباره جندا من جنود الله في الأرض، وخليفة الله في الكون.

وفي سياق متصل أوضح الشيخ حسين راضي مدير إدارة الأوقاف بمدينة الشروق، خلال تصريحات خاصة لـ الوطن على هامش إفتتاح الاسبوع الدعوي بالقاهرة، نتشرف باستضافة الأسبوع الدعوي، ونعمل على نشر الدعوة الإسلامية، وتصحيح الكثير من المعلومات المغلوطة لدى الشباب، وتصحيح المفاهيم، والإجابة عن كل الأسئلة التي يرغب فيها المشاركين من رواد المساجد بمدينة الشروق.

من جانبه قال الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ذكر الله من العبادات التي تاخذ بيد المسلم إلى تعويض ما قصر فيه من العبادات، فهي تجبر التقصير، خاصة الذكر الجامع، وتعويض الطاعات يكون بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن الصلاة على النبي بركة ودواء، وذكر الله على كل حال، في السراء والضراء، يجعل المسلم في معية الله دائماً وأبداً.وأضاف خلال كلمته بالأسبوع الدعوى بالقاهرة، ذكر الله يهذب النفوس، لانه يصون اللسان عن الغيبة والنميمة، والوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حتي يستقيم القلب، والذي يستتبعه استقامة الجوارح.