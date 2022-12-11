وزيرة الثقافة لـ قصواء الخلالي: نسعى لتحسين الخدمات المجانية دون الضغط على ميزانية الدولة

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل إنشاء خط إنتاج استثماري لتسويق الأعمال الحرفية في الداخل والخارج، قائلة إن الفكرة تتلخص في توجيهات رئيس الوزراء منذ تولي وزارة الثقافة بالاتجاه بالخط الاستثماري في بعض قطاعات وزارة الثقافة التي تسمح أنشطتها بوجود النشاط الاستثماري.

زيادة موارد قطاعات الوزارة

وأضافت «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن النشاط الاستثماري يهدف إلى زيادة موارد بعض قطاعات وزارة الثقافة لتحسين الخدمة الثقافية المجانية دون الضغط على ميزانية الدولة.

وأشارت إلى أن مركز الحرف التراثية بالفسطاط أحد أذرع التنمية الثقافية بالوزارة، وهناك مجموعة من الأنشطة الخاصة بالحرف التراثية، التي لها اهتمام كبير وخاص من رئيس الوزراء.

وتابعت: «هناك بعض الأنشطة التراثية، والمبادرات الموجودة من قبل مبنية على مساعدة الشباب الذين لديهم اهتمام بتعلم الحرف التراثية من خلال دورات تدريبية ثم عرض منتجاتهم بمنفذ البيع الخاص بالمركز».

دبلومة للحرف التراثية

وأشارت إلى أن صندوق التنمية الثقافية يتولى دعم تسويق المنتجات التراثية للشباب الذي يواجهون مشكلة في التسويق، من خلال إقامة معارض جماعية لخريجي المبادرات لتسويق منتجاتهم.

وأضافت «الكيلاني»، أن مبادرة «صنايعية مصر» تنظم دبلومة للحرف التراثية كل عام، وكان لا بد أن يكون هناك تطوير لمركز الحرف التراثية بالفسطاط في بعض المجالات مثل الخزف والخشب والطرق على النحاس وغيرها.

وتابعت: «تفقدت الأجنحة الجديدة الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة التي على وشك الانتهاء، وهذه الأجنحة عبارة عن مراسم للفنانين يتم تأجيرها للأجانب المحبين للإقامة في مصر لكي يقيموا بعض الأنشطة الفنية مثل الرسم وأعمال الخزف وغيرها».

الأردن تشارك بعدد كبير من الناشرين في معرض الكتاب

وكشفت وزيرة الثقافة، عن أن الوزارة بصدد التحضير لافتتاح معرض الكتاب، والأردن ستكون ضيف شرف هذه الدورة، ويشارك منها مجموعة كبيرة من الناشرين والأدباء والشخصيات الفنية والأدبية والمثقفين الأردنيين.

وأكدت أن المعرض في هذه الدورة يتضمن أنشطة إلى جانب النشاط الرسمي الخاص بوزارة الثقافة الأردنية؛ إذ يكون هناك أنشطة للجمعيات والمؤسسات الأردنية العاملة في مجال النشر والثقافة.

وواصلت: «إلى جانب الأنشطة الخاصة بمراكز الإبداع في صندوق التنمية الثقافية والخطة الشهرية الخاصة بقصور الثقافة، المتابعة مستمرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الأنشطة الفنية التي تقام أسبوعيا في المدارس على مستوى الجمهورية والتي حددتها وزارة التعليم كمرحلة أولى، والتي تسمح للنشاط الفني والثقافي».