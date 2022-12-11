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جهود مكثفة لكشف غموض مصرع ربة منزل سقطت من الطابق التاسع في بنها

كتب:

حسن صالح
03:47 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
سقوط سيدة في ظروف غامضة ببنها

سقوط سيدة في ظروف غامضة ببنها

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة مصرع ربة منزل في بنها سقطت من الدور التاسع من شقة شقيقها في منطقة الفلل حيث تسبب سقوطها على سيارة ملاكي والتي تهشمت بسبب قوة السقوط، ودلت التحريات الأولية أن المتوفاة كانت في زيارة لشقيقها وسقطت من شرفة الشقة، وجاري فحص الواقعة.

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها ببنها 

أخطرت جهات التحقيق المعنية، والتي قررت التصريح بدفن جثة السيدة، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بالتحري وكشف ملابسات الواقعة، حيث أدلى أقاربها بأقوالهم في الواقعة، مشيرين أنها كانت في الفترة الأخيرة تعاني من أزمة نفسية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث قسم ثان، بسقوط ربة منزل من الدور التاسع أثناء زيارة شقيقها بمنطقة الفلل بدائرة القسم، ما تسبب في تهشم سيارة في الشارع أثناء وقوفها في مكان الواقعة.

حالة نفسية سيئة

ودلت تحريات رجال المباحث أن المتوفاة تدعي «ن أ م م»، 48 سنة، ومقيمة دائرة قسم ثان بنها مع زوجها ولديها ولدين وبنت، وكانت تمر بحالة نفسية سيئة، وتأخذ أدوية، واليوم ذهبت لزيارة شقيقها وسقطت من شرفة شقته بالدور التاسع في ظروف غامضة، وجار استكمال التحريات وتحديد ظروف وملابسات الواقعة.

التصريح بدفن الجثة

فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وإعداد تقرير الطب الشرعي، ومعاينة السيارة التي تهشمت في الواقعة وطلب تحريات المباحث.

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