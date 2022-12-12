أبرز المعالم السياحية والأثرية في محافظات الصعيد.. تعرف عليها

تمتلك محافظات الصعيد مقومات طبيعية وتاريخية وأثرية، تجعلها مقصد لكل مواطن أو سائح يريد زيارة أو قضاء فسحة أو رحلة جديدة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعالم السياحية والأثرية والترفيهية الشهيرة في كل من محافظة سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

أبرز أماكن الرحلات في الأقصر

متحف التحنيط

يعد متحف التحنيط أحد أبرز وجهات السياحة في محافظة الأقصر، ويقع المعبد شمال معبد الأقصر على كورنيش النيل.

معبد الكرنك

يوجد بمعبد الكرنك 11 معبداً، ويعود تاريخها إلى أكثر من 4500 عامًا، لذا يعد هذا المعبد من أهم معالم مصر الأثرية وأكثرها شهرة على مستوى التاريخ.

معبد الدير البحري

معبد حتشبسوت معبد الدير البحري، يستحق عن جدارة والذي أطلق عليه جوهرة معابد الأقصر، فهو أهم وأكبر المعابد الجنائزية في عصر الدولة الفرعونية.

المعبد الجنائزي

يطلق على المعبد الجنائزي لأمنحتب الثالث لقب «معبد ملايين السنين»، ويقع في منطقة كوم الحيتان، بالبر الغربي في محافظة الأقصر أو ما يطلق عليه مدينة الموتى».

مدينة هابو

تعد مدينة هابو واحدة من أجمل المناطق الأثرية، والتي بناها وشيدها الملك رمسيس الثالث، لإقامة الطقوس الجنائزية، وعبادة الإله آمون.

أبرز أماكن الرحلات في أسوان

معبد أبو سمبل

يعتبر معبدي أبو سمبل من أهم معالم السياحة في محافظة أسوان.

معبد فيلة

يعد معبد فيلة من أجمل وأهم المعالم السياحة في محافظة أسوان، وله وجاذبية كبيرة.

السد العالي

يعتبر السد العالي من أهم مزارات السياحة في أسوان، فهو يحكي بناء السد العالي قصة كفاح الشعب المصري من أجل تحقيق حلم طال تحقيقه، وكان من أكبر تحديات واجهة الدولة المصرية، بالإضافة لاعتباره أضخم مبنى هندسي على مستوى دول العالم في القرن العشرين.

متحف النوبة

متحف النوبة الذي يعتبر من أكثر معالم السياحة في محافظة أسوان إقبالاً وتميزا من سائحي دول العالم.

أبرز أماكن سوهاج الأثرية

متحف سوهاج القومي وعنوانه مدينة ناصر

- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج.

- معبد رمسيس الثاني ويقع أيضا في منطقة أبيدوس مركز البلينا.

- معبد ميرت آمون ويقع في مركز أخميم شرق سوهاج.

- مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج.

- معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد مركز سوهاج.

- الدير الأبيض يقع نجع الدير بناحية قرية إدفا مركز سوهاج.

- الدير الأحمر، يقع في نجع الدير بإدفا.

- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم شرقي سوهاج.