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معتز الدمرداش لـ إيمان الحصري: حواري مع فريد الديب من أصعب اللقاءات

كتب:

محمد عزالدين
02:33 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
الإعلامي معتز الدمرداش

الإعلامي معتز الدمرداش

كشف الإعلامي معتز الدمرداش، عن عدد من كواليس حياته الشخصية، وتأثير والدته كريمة مختار في مسيرته العملية.

قابلت سعاد حسني قبل وفاتها

قال معتز الدمرداش، خلال حواره مع برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية «DMC»: «قابلت سعاد حسني في لندن قبل وفاتها بسنة»، متابعا «وصّلت سعاد حسني لمنزلها بعد حفل في لندن».

وأكمل: «أحترم ميثاق الشرف الإعلامي في مهنتي، قدمت توك شو على مدار 15 سنة، وفريد الديب من أصعب اللقاءات، ولا أنسي حواري مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي».

أزمة نفسية بسبب هذا المشهد

أضاف: «مشهد ضرب والدي في صغيرة على الحب سبب لي أزمة نفسية في طفولتي، تقديري كبير لوالدي ووالدتي لأنهما كونا شخصيتي».

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