الأزمة الأوكرانية.. بولندا تعلن ارتفاع عدد اللاجئين إلى 8 ملايين و301 ألف شخص

أعلنت بولندا، أمس، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين، إلى 8 ملايين و301 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفقا لوكالة حرس الحدود البولندية.

ونقل راديو «بولندا»، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، عن الوكالة، أن نحو 24 ألفا و200 لاجئ وصلوا من أوكرانيا، الجمعة، فيما غادر نحو 20 ألفا و500 لاجئ إلى أوكرانيا؛ ليصل إجمالي عدد العائدين إلى أكثر من 6.46 مليون شخص.

روسيا تعلن تكثيف إنتاج أقوى أسلحتها

كما أعلنت روسيا، اليوم، أنها ستكثف إنتاج أقوى أسلحتها وفقا لمبادئ جديدة، ملوحة باستخدامها ضد الغرب، دون مزيد من التفاصيل عن تلك المبادئ، لكنها تشير على ما يبدو إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وفقا لشبكة «العربية.نت».

وقال ديمتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم، خلال حسابه الرسمي عبر تطبيق «تليجرام»، إن عدونا ليس متواجدا في الخنادق فقط في كييف، وإنما موجود أيضا في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وغيرها، ولهذا السبب نكثف إنتاج أقوى أسلحتنا.

بريطانيا: روسيا غير مستعدة للدخول في محادثات السلام

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم، إن أي محادثات سلام في أوكرانيا يجب ألا تكون فرصة لروسيا لإعادة تسليح نفسها، مضيفا أنه لم ير أي مؤشرات تدل على أن موسكو مستعدة للدخول في محادثات سلام بنية حسنة، ومشيرا إلى أن بلاده تريد إجراء محادثات السلام في أسرع وقت، وجدد قوله بإنه يجب على أوكرانيا أن تحدد مسار المفاوضات.

أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 200 جندي روسي إثر هجوم بزابوريجيا

وضمن آخر التطورات الميدانية، أعلنت أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 200 جندي روسي لقوا حتفهم في هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على قاعدة روسية في إقليم زابوريجيا، فيما حملت السلطات الموالية لروسيا في «دونيتسك» المسؤولية على أوكرانيا عن قصف مركز المدينة بـ 20 صاروخ من طراز «جراد».