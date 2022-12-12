مواعيد امتحانات نصف العام بكلية أصول الدين في أسيوط.. تبدأ 8 يناير ‏

أعلنت كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، فرع أسيوط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف شعب الفرق الأربعة، والتي تنطلق يوم 8 يناير المقبل.

جدول امتحانات الفرقة الأولى

- الأحد 8 يناير.. امتحان الفقه.

- الأربعاء 11 يناير.. امتحان تاريخ السنة.

- السبت 14 يناير.. امتحان علوم القرآن.

- الأربعاء 18 يناير.. امتحان النحو والصرف.

- السبت 21 يناير.. امتحان المنطق.

- الثلاثاء 24 يناير.. امتحان نظم إسلامية.

‏جدول امتحانات الفرقة الثانية

- الاثنين 9 يناير.. امتحان منطق قديم.

- الخميس 12 يناير.. امتحان علوم القرآن.

- الأحد 15 يناير.. امتحان شبهات حول الحديث.

- الخميس 19 يناير.. امتحان الفلسفة العامة.

- الأحد 22 يناير.. امتحان خطابة.

- الأربعاء 25 يناير.. امتحان الفقه.

‏جدول امتحانات الفرقة الثالثة

- الأحد 8 يناير.. امتحان قضايا فقهية لشعبه التفسير، وامتحان دراسة أسانيد لشعبة الحديث، وامتحان منطق حديث لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان قضايا فقهية لشعبة الدعوة.

- الأربعاء 11 يناير.. امتحان وسائل تبليغ الدعوة لشعبة التفسير، وامتحان تخريج لشعبة الحديث، ‏وامتحان وسائل تبليغ الدعوة لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان حديث موضوعي لشعبة الدعوة.

- السبت 14 يناير.. امتحان توحيد لشعبة التفسير، وامتحان خطابة لشعبه الحديث وامتحان تفسير موضوعي لشعبه العقيدة والفلسفة وامتحان الدعوة الإسلامية في العصر الحديث لشعبه الدعوة .

- الأربعاء 18 يناير.. امتحان سيرة تحليلية لشعبه التفسير، وامتحان توحيد لشعبة الحديث، ‏وامتحان حديث موضوعي لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان توحيد لشعبة الدعوة.

- السبت 21 يناير.. امتحان مناهج مفسرين لشعبة الحديث، وامتحان أخلاق فلسفية لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان استشراق وتبشير لشعبة الدعوة.

- الثلاثاء 24 يناير.. امتحان الدخيل في التفسير لشعبة التفسير، وامتحان سيرة لشعبة الحديث، وامتحان ملل ونحل لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان مناهج مفسرين لشعبة الدعوة.

جدول امتحانات الفرقة الرابعة

- الاثنين 9 يناير.. امتحان حديث موضوعي لشعبة التفسير، وامتحان علل للحديث لشعبة الحديث، وامتحان فلسفة أوروبية لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان الآيات الإنسانية والكونية لشعبة الدعوة.

- الخميس 12 يناير.. امتحان الدخيل في التفسير لشعبة التفسير، وامتحان تفسير موضوعي لشعبة الحديث، وامتحان مناهج المفسرين لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان توحيد لشعبة الدعوة.

‏- الأحد 15 يناير.. امتحان متشابه القرآن لشعبة التفسير، وامتحان مناهج محدثين لشعبة الحديث، وامتحان علم اجتماع لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان ثقافة إسلامية لشعبه الدعوة.

- الخميس 19 يناير.. امتحان توحيد لشعبة التفسير، وامتحان توحيد لشعبة الحديث، وامتحان مناهج محدثين لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان حديث موضوعي لشعبة الدعوة.

- الأحد 22 يناير.. امتحان مختلف الحديث لشعبة الحديث، ‏وامتحان أصول فقه لشعبة العقيدة والفلسفة، وامتحان تفسير موضوعي لشعبة الدعوة.

- الأربعاء 25 يناير.. امتحان مناهج دعوة لشعب التفسير والحديث والعقيدة والفلسفة، وامتحان تاريخ دعوة لشعبة الدعوة.