بايدن يؤكد التزام أمريكا بمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا: سنحاسب روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام الولايات المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا، ومحاسبة روسيا، مرحبا باستعداد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المعلن لتحقيق سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

بيان للبيت الأبيض

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني؛ للتأكيد على الدعم المستمر، بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.

تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

سلط الرئيس الأمريكي، الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمنية، بما في ذلك إعلان واشنطن، يوم الجمعة الماضي، عن تخصيص 275 مليون دولار، لإمداد كييف بالمزيد من الذخيرة والمعدات التي تضمنت أنظمة لمواجهة استخدام روسيا للطائرات بدون طيار، إلى جانب ما قدمته واشنطن في 29 نوفمبر الماضي، من مساعدات بقيمة 53 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة، لتعزيز استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية في أعقاب الهجمات الروسية الموجهة.

امتنان أوكراني للولايات المتحدة

أعرب زيلينسكي، حسب ما نقلته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، عن المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني، عن امتنانه لنظيره الأمريكي على حزمة المساعدات الدفاعية الأخيرة، وكذلك لدعمه المستمر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ودوره القيادي في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة روسيا.