عميد دار العلوم بالقاهرة: تعديل نظام الامتحانات لمواجهة ضعف مستوى الخريجين

أكد الدكتور أحمد بلبوله، عميد كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، أن الكلية تسعي جاهدة للمساهمة في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، موضحاً أن أحد أبرز المشكلات تتمثل في ضعف مستوي الخريجين، لافتا إلى أنه في إطار العمل على حل تلك المشكلة جرى العمل على تعديل نظم الامتحانات النهائية المخصصة للطلاب، وهو ما يتعلق بإضافة عدد من الأسئلة المقالية لتدريب الطلاب، وإصلاح منظومة التعليم في الكلية بعد أن تدنى مستوي الخريج بشأن ضعف الكتابة نظراً لكون غالبية الامتحانات بنظام البابل شيت.

وضع أسئلة مقالية في امتحانات التيرم الأول العام الجاري

و أضاف عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الكلية ستطبق سياسة التوسع في الامتحانات المقالية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري لقياس مهارات الطالب وتدريبه على الكتابة، ومن أجل ضمان تخريج كوادر قادرة علي المنافسة في سوق العمل، مضيفاً أنه جرى استحداث مقرر التدريب الميداني ليطبق على الفرقتين الثالثة والرابعة لدراسة مهارات التدريس والعمل الطلابي والأداء الإعلامي، وتعديل الامتحانات وفقاً لتوصيات هيئة ضمان الجودة، و نعمل تدريجياً لاستكمال النسبة التي أوصت بها الهيئة.

جامعة القاهرة

وأضاف عميد الكلية، أن الكلية وضعت استراتيجية سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لتطوير وتحسين مستوى الخريج ليتماشى مع رؤية الدولة المصرية التي تتعلق بتطوير منظومة التعليم.