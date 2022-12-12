«أديل» تعترف للجمهور بالخضوع لعلاج نفسي: أشعر بالرهبة من المسرح

تخضع النجمة العالمية أديل للعلاج النفسي، للتغلب على الرهبة التي تسيطر عليها أثناء الحفلات، وتقديم أفضل ما لديها لعشاقها، وتحدثت النجمة إلى جمهورها بصراحة وعفوية أثناء سلسلة حفلات لاس فيجاس الموسيقية، «عطلة نهاية الأسبوع مع أديل» Weekends With Adele، والتي انطلقت الشهر الماضي وتستمر حتى مارس المقبل، في الكولوسيوم بقصر سيزرس في لاس فيغاس.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي تخضع فيها أديل للعلاج النفسي، إذا كانت تتلقى 5 جلسات يوميًا بعد انفصالها عن رجل الأعمال البريطاني سيمون كونيكي عام 2019، والتي انفصلت عنه بشكل رسمي العام الماضي، وقالت إنها توفقت عن العلاج النفسي فترة طويلة وعادت إليه مرة أخرى لشعورها بأنها في حاجة ماسة للبدء في العلاج مرة أخرى، بحسب موقع «24».

أديل تشعر بالرهبة والخوف من المسرح

وتحاول المغنية العالمية السيطرة على عواطفها وعدم الانفعال، إلا أنها لا تزال تشعر بالرهبة والخوف من الوقوف على المسرح، لذا أصرت على المشاركة في سلسلة حفلات لاس فيغاس، لتثبت لنفسها أنها قادرة على ذلك، وأوضحت أنها تخضع لجلسات العلاج النفسي للتأكد من أنها تستطيع إعطاء جمهورها كل شيء، وحثت جمهورها وهي تبكي على تقدير الصداقة قبل كل شيء، مشيرة إلى أن أصدقاءها لا يقدرون بثمن لوقوفهم بجوارها ودعمها بعد طلاقها.

قصة حب جديدة

وتعيش أديل حاليا قصة حب مع الوكيل الرياضي ريتش بول، مشيرة إلى أنها لا تريد الاكتفاء بابنها أنجلو البالغ من العمر 9 سنوات، إذ تريد أن تُكبر عائلتها بالمزيد من الأفراد، لكن علاقتها بريتش لم تتخذ منحى رسمي حتى الآن، وعبرت أديل عن سعادتها بفوز الأرجنتين على هولندا في كأس العالم قطر 2022، موجهة رسالة خاصة إلى ميسي، «الحمد لله لقد فزت بركلات الترجيح.. أحبك ميسي».