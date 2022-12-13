الحكم على 8 متهمين في قضية «مقبرة عين شمس الأثرية» بعد قليل

تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالحكم على المتهمين الـ8 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقبرة عين شمس الأثرية»، والذين يواجهون فيها تهمة التنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس.

وكانت هيئة المحكمة قد حجزت جلسة محاكمة المتهمين إلى جلسة اليوم 13 ديسمبر، للنطق بالحكم.

تكوين تشكيل عصابي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث، عن تورط أحد الأشخاص و7 متهمين آخرين بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس، عن طريق تكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في التنقيب عن الآثار بدائرة القسم.

المقبرة تحتوي على تابوت فرعوني

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين أسفرت نتيجة تنقيبهم عن الآثار إلى الوصول إلى مقبرة تحتوي على تابوت فرعوني، وأنهم ظلوا لفترة طويلة يبحثون عنها لتهريبها وبيعها خارج البلاد.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الـ8 اكتشفوا مكان المقبرة الأثرية أسفل عقار في دائرة قسم شرطة عين شمس، وتم استخراج التابوب من قبل لجنة مشكلة من هيئة الآثار المصرية، بعد القبض عليهم وعرضهم على النيابة.

وتبين أن أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقبرة عين شمس الأثرية»، استأجر مخزنًا في منطقة عين شمس بزعم وضع المعدات القديمة للفنادق فيه، قبل أن تتوصل الأجهزة الأمنية إلى أنَّه شكّل عصابة للتنقيب عن الآثار وتهريبها خارج البلاد.