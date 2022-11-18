ليلتان لعرض قصة «شهرزاد» في أوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلين لفرقة الرقص المسرحي الحديث المصرى «شهرزاد» بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، يومي الأربعاء والخميس على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

ويكون العرض من موسيقى ريمسكي كورساكوف، وتصميم وإخراج وليد عوني، ويدور حول شخصية شهرزاد الأسطورية التي كانت مادة خصبة للخيال والإبداع في جميع المجالات، وتمت ترجمة قصصها التي روتها في حكايات ألف ليلة وليلة إلى جميع لغات الفن سواء القديم أو المعاصر، ويؤدي الأدوار الرئيسية في العرض شيرلي أحمد في دور «شهرزاد» ونادر جمال في دور «شهريار».

الحضور من الفئات العمرية المختلفة

ووفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية، امتلأت جنبات المسرح بجمهور الإسكندرية من الفئات العمرية المختلفة.

فرقة الرقص الحديث

ويُذكر أن فرقة الرقص الحديث أسسها المخرج وليد عوني عام 1990 وصمم وأخرج العديد من الأعمال التي تناولت القضايا الهامة والأفكار الهادفة، بالإضافة إلى عدة أعمال تناولت جوانب مضيئة من حياة وآراء مجموعة من الشخصيات المصرية الرائدة منها «نجيب محفوظ، وتحية حليم، وشادی عبد السلام، ومحمود مختار، ومحمود سعيد، وعبد الهادي الجزار»، وشاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا وبعض الدول العربية.