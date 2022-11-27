«أوبرا الإسكندرية» تنظم أولى حفلات نادي السينما في موسمه الخامس

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة المونتير منار حسني، أولي حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية في الموسم الفني الخامس له، حيث يتم عرض أفلام «فليجا أبو القصاد، وفنجان قهوة، وراضية» التي تناولت عددًا من الجوانب الإنسانية لحياة الأطفال في المجتمع المصري.

وأقيمت ندوة فنية أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر بحضور مخرجين الأفلام، يمني صالح، وحازم مصطفي، وعدد كبير من الأطفال بصحبة ذويهم.

اليوم العالمي للطفل

ويٌشار إلى أن اليوم العالمي للطفل من الاحتفالات التي يحتفل بها العالم للتذكير بأهمية الطفل ودوره في الحياة، وكونه الأمل الواعد، والمستقبل المشرق والركيزة الأساسية لبناء، وأقرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» الاحتفال بالطفل في جميع أنحاء العالم، وأعلنت شعار اليوم العالمي للطفل في عام 2021، وهو «لكل طفل.. كل الحق»، حيث دعت كافة الدول حول العالم للاحتفال من خلال الأنشطة المختلفة تأكيدًا علي دور الطفل في حقه لينعم بحياة آمنة وكريمة، ودعت لحفظ حقوق الأطفال من الناحية الجسدية والبدنية والنفسية، وتسليط الضوء علي الأطفال.

نادي سينما أوبرا الإسكندرية

وجري إدراك نادي سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفني لعامي 2018 و2019 بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع، وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ علي الهوية، وأن الاقبال الجماهيري خلال عروض نادي السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع، بحسب بيان دار الأوبرا في الإسكندرية.