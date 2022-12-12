«الصحة»: لا علاج لشلل الأطفال.. والتطعيم يقي من الإصابة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ شلل الأطفال قد يصيب الأطفال حتى سن 5 أعوام، وتتمثل أعراضه في ارتفاع في درجات الحرارة والقيء والإعياء، ومن بين 200 طفل قد يصاب طفل واحد بهذا المرض.

اللقاحات لمنع انتشار شلل الأطفال

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج لشلل الأطفال، لكن العالم اكتشف له نوعين من اللقاحات فعالين للغاية في منع انتشاره، وأصبح ما يملكه عالم الطب الآن للتعامل مع شلل الأطفال هو اللقاح من أجل منع الإصابة».

آخر الحالات عام 2004

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان «في عام 1988م أطلقت منظمة الصحة العالمية حملتها لجعل العالم خاليا من شلل الأطفال وكانت معدلات الإصابة تتجاوز 350 ألف حالة سنويا، وفي مصر كانت آخر الحالات المصابة عام 2004، وفي عام 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من الإصابة بشلل الأطفال».

معدلات الإصابة حول العالم انخفضت بشكل كبير بسبب برامج التطعيمات القومية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان «معدلات الإصابة حول العالم انخفضت بشكل كبير بسبب برامج التطعيمات القومية، وفي مصر يستمر برنامج التطعيم القومي والحملات سواء كانت محدودة أو التطعيم الإجباري، ومستمرون في الحملات المحلية والقومية مثل الحملة التي أطلقها وزير الصحة بالأمس».