طبيبة: شلل الأطفال «مرض معدي».. والتطعيم يمنع خطر الإصابة

قالت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن مصر نجحت في القضاء على شلل الأطفال، لافتة إلى أن آخر حالة ظهرت كانت سنة 2004، مضيفة أن انقطاع ظهور حالات مُصابة بشلل الأطفال، لا يعني توقف المقاومة، إذ تأخذ الدول احتياطاتها لمنع ظهور تلك الحالات، ومنها مصر، من خلال الحرص على توفير التطعيم في وحدات رعاية الصحة الأولية.

حملات توعية ضد شلل الأطفال

أضافت «لمياء»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلايمة منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تنظم حملات توعية ضد مرض شلل الأطفال عدة مرات بالعام، بهدف شمول وتغطية كل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات مرة واحدة، لذلك تجوب تلك الحملات بكل مدن وقرى مصر، لتساعد في منع ظهور شلل الأطفال مرة أخرى.

شلل الأطفال مرض مُعد

أكدت أستاذ طب الأطفال، أهمية تلك التطعيمات على الرغم من عدم انقطاع ظهور حالات جديدة مُصابة بمرض شلل الأطفال، موضحة أن هناك مواطنين تسافر للخارج وتعود إلى مصر مرة أخرى، ومن الممكن أن تحمل المرض معها مجددا، مشيرة إلى أن مرض شلل الأطفال ينتقل عن طريق اليدين غير النظيفتين والفم، لذلك من الممكن أن ينزل في الصرف الصحي.

وأشارت إلى أن حملات التوعية هدفها تغطية المجتمع، وألا يتأثر أو يُصاب بميكروب شلل الأطفال في حالة دخوله مصر، موضحة أن ذلك المرض مُعدي، وتسبب في إحداث وفيات كثيرة للغاية، بالإضافة إلى الإعاقات في الماضي، لذلك يعد التطعيم بمثابة الضامن والحامي منه.