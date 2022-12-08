محافظة الجيزة تعلن توافر فرص عمل جديدة للشباب.. الراتب 3 آلاف جنيه

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، توافر فرص عمل في أحد المطاعم الشهيرة التي تقدم البرجر، مناشدًا الشباب الراغبين في العمل وتنطبق عليهم الشروط التقديم سريعا.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف

وكشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» شروط فرص العمل بمطاعم بافلو برجر بفرعي أكتوبر والمهندسين وهي كالتالي:

- المؤهل: متوسط

- السن: حتى 35 سنة

- النوع: ذكور فقط

- مدة العمل: 9 ساعات

- المرتب: 3000 جنيه + إضافي وحوافز

- تأمين طبي واجتماعي

- موقف من التجنيد

طرق التقديم للوظائف

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في التقديم للتعيين بالوظائف، الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وحددت محافظة الجيزة طرق التواصل مع المتقدمين، وهي:

من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

يذكر أنه يتبع جهاز رعاية وتشغيل الشباب عدة أسواق على مستوى المحافظة وهي تنقسم إلى نوعين:

-أسواق تتبع الجهاز ويؤول حق الانتفاع الشهري للجهاز.

- أسواق موجودة بالمراكز والمدن ويؤول حق الانتفاع الخاص بها لرئاسة مجالس المدن التي تتبعها

يتبع الجهاز عدد (12) سوق بإجمالي عدد 375 محلًا بعدة مناطق مختلفة