بدء تصوير 9 مسلسلات استعدادا لموسم رمضان 2023.. منها «عملة نادرة»

بدأ صناع الدراما خلال الأيام الماضية العمل على مسلسلاتهم، استعداد للسباق الرمضاني 2023، والذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم الذين يطلون على جمهورهم بشخصيات جديدة وقصص درامية مختلفة خلال الموسم الدرامي الأبرز على مدار العام.

بدء تصوير «عملة نادرة»

ويعتبر مسلسل «عملة نادرة» للمخرج محمد جمال العدل، وبطولة الفنانة نيللي كريم، أحدث الأعمال التي انضمت للقائمة، بعد ما بدأ المخرج تصوير أول مشاهد مسلسله اليوم في منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تخوض «كريم» تحديا جديدا، بالدخول إلى عالم الدراما الصعيدية، في تعاونها الثالث مع «العدل».

كما بدأ المخرج حسين المنباوي تصوير مسلسل «سوق الكانتو» الذي يجمعه بالفنان أمير كرارة للمرة الأولى، ويضم في بطولته عددا من النجوم، من بينهم مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب.

وشارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورا من كواليس مسلسل «ضرب نار»، والذي كرر التعاون مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد مسلسل «اللي مالوش كبير» في رمضان 2021، والمخرج مصطفى فكري.

«العمدة» يجمع محمد رمضان ومحمد سامي للمرة الثالثة

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل «العمدة»، من تأليف وإخراج محمد سامي، في تعاون ثالث بينهم في الدراما التلفزيونية بعد «البرنس» و«الأسطورة».

ويكرر المخرج سامح عبد العزيز التعاون مع الفنانة ريهام حجاج للعام الثاني على التوالي بعد نجاحهما العام الماضي في مسلسل «يوتيرن»، من خلال مسلسل «جميلة» والذي بدأ تصوير أول مشاهده الأسبوع الماضي.

وصوّر المخرج أحمد خالد موسى أول مشاهد مسلسل «بابا المجال» بطولة الفنان مصطفى شعبان، في حي القلعة، بداية ديسمبر الجاري، والذي يجسد من خلاله شخصية تاجر قطع غيار سيارات بدأ من الصفر حتى وصل إلى القمة مما يضعه في صراعات مع من حوله.

خالد يوسف يخوض أول تجربة درامية بـ«سر السلطان»

ومن الأعمال التي بدأ تصويرها، مسلسل «سر السلطان» للمخرج خالد يوسف الذي يقدم أول تجاربه في الدراما التلفزيونية، ويضم المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحسين فهمي، وغيرهم.

وتعود الفنانة سهير رمزي إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «أم البنات» للمخرج عبد العزيز حشاد، وتدور أحداثه حول أرملة تعول بناتها في حارة شعبية ومصدر دخلها الوحيد هو مطعم صغير داخل هذه الحارة.

وفي نوفمبر الماضي، انطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل «بطن الحوت» تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمد فراج وباسم سمرة، وينتمي لنوعية المسلات القصيرة 15 حلقة.