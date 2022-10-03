الملامح الأولى لخريطة موسم دراما رمضان 2023.. ينطلق بعد 6 أشهر

قبل انطلاق السباق الدرامي الرمضاني بـ6 أشهر، تعاقد عدد كبير من النجوم على أدوراهم في الأعمال التي سيشاركون فيها، وتبين أن هناك نحو 15 مسلسل سيتم عرضه الموسم المقبل، تجمع بين ألوان الدراما المختلفة.

وفى السطور التالية ترصد «الوطن» ملامح خريطة دراما رمضان المقبل.

مسلسل «الحشاشين»

يأتي في مقدمة الأعمال الرمضانية، مسلسل «الحشاشين»، الذي أعلن عنه كريم عبد العزيز لـ«الوطن»، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وتعاقد كلا من فتحي عبد الوهاب، وشريف سلامة، وإسلام جمال، ومحمد علاء، ونور محمود، وجار إتمام التعاقد مع آخرين.

مسلسل «العمدة»

وبدأ محمد رمضان أمس، تصوير مسلسله «العمدة»، قبل 6 أشهر من انطلاق المارثون، وذلك لإنهاء تصوير العمل قبل بدء شهر رمضان، ويشاركه في بطولة المسلسل زينة، ومي كساب، والفنان تامر عبد المنعم، والشاب أحمد داش، وفريدة سيف النصر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل «حضرة العمدة»

وتعاقدت الفنانة روبي على بطولة مسلسل «حضرة العمدة»، الذي يناقش قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، وتعاقد على العمل حتى الآن كلا من إلهام شاهين، وإدوارد، سميحة أيوب، وجار الاستقرار على فنانين آخرين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج عادل أديب.

مسلسل «سوق الكانتو»

كما أعلن السيناريست هاني سرحان، عن خوضه دراما رمضان القادم، بمسلسل «سوق الكانتو»، من بطولة أمير كرارة، ومن إخراج تامر محسن، وذلك خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي، الراديو بيضحك، على راديو 90.90، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، وتدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.

مسلسل «الكبير أوي»

بعد نجاح مسلسل «الكبير أوي»، الجزء السادس العام الماضي، أعلنت الشركة المنتجة عن دخولهم السباق القادم، بالجزء السابع من المسلسل، الذي يشارك في بطولته أحمد مكي، ورحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ومن إخراج أحمد الجندي.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

كما أعلن الفنان أحمد العوضي، تفاصيل شخصيته المقرر أن يقدمها في السباق الرمضاني لعام 2023، من خلال المسلسل الذي سيجمعه مجددًا بزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر «فيسبوك» ، قائلًا: « اللي جاي صعيدي ابن سوهاج، الصعيد والأصول والجدعنة والدم الحامي».

نيللي كريم

وكشفت الفنانة نيللي كريم، لجمهورها عن تقديمها عملا دراميا مختلف في موسم مسلسلات رمضان 2023، بعيدًا عن الأعمال الحزينة أو النكد، حسبما وصفتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتأكيدها أن المسلسل المرتقب سيكون دراما صعيدية، وجاء العمل من تأليف مدحت العدل، ويشاركها في البطولة جمال سليمان .

مسلسل «ستهم»

وقررت الفنانة روجينا العمل على مسلسلها الدرامي الجديد «ستهم»، المقرر أن تنافس به في السباق الدرامي الرمضاني للعام الجديد 2023، بعد النجاح الكبير الذي حققته الموسم الماضي بمسلسل انحراف، مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ولكنها رفضت الحديث عن تفاصيله، حيث قالت لـ«الوطن»: «كل ما أستطيع البوح به حاليا هو أن المسلسل سيكون بعنوان ستهم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز».

مسلسل «جميلة»

وتعاقدت الفنانة ريهام حجاج على مسلسل جديد تنافس به في موسم الدراما خلال رمضان المقبل، يحمل اسم «جميلة»، والذي تتعاون فيه للعام الثاني على التوالي مع كل من المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز.

مسلسل «ألف ليلة وليلة»

كما ستبدأ الأيام القادمة، بدء تصوير مسلسل «ألف ليلة وليلة»، بطولة الفنان ياسر جلال من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج حسام علي، وجار التعاقد مع باقي فريق العمل.

مسلسل«رمضان كريم 2»

وقرر المنتج أحمد السبكي، دخوله السباق الرمضاني، بالجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم »، وذلك بعد النجاح الكبير، الذي حققه الجزء الأول، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته صبري فواز، ومحمد لطفي، عفاف مصطفى، بيومي فؤاد، نجلاء بدر، سيد رجب.

مسلسل «بابا المجال»

وتعاقد الفنان مصطفى شعبان علي مسلسل «بابا المجال»، الذي ينافس به في دراما رمضان 2023، وسوف يشاركه في البطولة الفنانة ياسمين رئيس، ومحمود حافظ، وبسمة بغداد، سوسن بدر، وقال أحمد خالد موسى مخرج مسلسل «بابا المجال» لـ«الوطن»، إن المسلسل مختلف تماما عن ما قدمه من قبل في مسلسل «ملوك الجدعنة».

مسلسل «سلطان مصر»

كشف المخرج خالد يوسف، عن أحدث أعماله الفنية الجديدة، وهو مسلسل يحمل اسم «سلطان مصر»، وينافس به في دراما رمضان 2023، في إحدى اللقاءات التليفزيونية قائلا: «ظل هذا العمل أحد أحلامي الفنية الكبرى، وهو المستوحى من قصة الأديب العظيم الراحل يوسف إدريس سره الباتع».

ياسمين صبرى

وتعاقدت النجمة ياسمين صبري، على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء، ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعي لتولي مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً، من حيث اختيار اسم العمل والفنانين المشاركين في البطولة.

مسلسل «بطن الحوت»

ويدخل مسلسل «بطن الحوت» المكون من 15 حلقة، السباق الرمضان المقبل، والذى يقوم ببطولته محمد فراج ويشارك فيه باسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، حيث يعمل مؤلف ومخرج العمل على وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، واختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

مسلسل «مذكرات زوج»

كما أعلن طارق لطفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «مذكرات زوج»، وسيبدأ وضع اللمسات النهائية، قبل تحديد موعد التصوير، والعمل من تأليف أحمد بهجت، معالجة درامية لمحمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إنتاج شركة أروما، وجار الاستقرار على باقي نجوم العمل، مشيرا إلى أنه يتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

مسلسل «نسيت كلمة السر»

وأعلن الفنان آسر ياسين عن تعاقده، للمشاركة في بطولة مسلسل «نسيت كلمة السر»، وذلك لعرضه فى رمضان 2023، ويتناول المسلسل فكرة بطل رياضي أصيب بمرض نادر الـ«ALS»، وذلك بعد نجاحه العام الماضي في مسلسل «سوتس بالعربي».