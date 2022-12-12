ماندو العدل يبدأ تصوير «عملة نادرة» استعدادا لموسم دراما رمضان 2023

بدأ المخرج محمد جمال العدل تصوير أول مشاهد مسلسل «عملة نادرة»، وهو اسم مؤقت حتى الآن، بطولة الفنانة نيللي كريم المقرر عرضه في سباق الدراما الرمضانية 2023، ويجرى تصوير المشاهد الأولى من المسلسل في منطقة «الحزام الأخضر» بمدينة السادس من أكتوبر، ويعتبر التعاون الثالث الذي يجمع العدل ونيللي بعد تعاونها في «فاتن أمل حربي» العام الماضي، و«لأعلى سعر» في 2017.

مسلسل عملة نادرة، دراما صعيدية من تأليف الكاتب مدحت العدل، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن إنتاج جمال العدل.

نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسل «عملة نادرة»: دراما صعيدية

وتحدث نيللي كريم في تصريحات تلفزيونية سابقة عن الخطوط العريضة لمسلسل «عملة نادرة»، والذي تشارك به في دراما رمضان 2023، قائلة إنَّ العمل يتمي لنوعية الدراما الصعيدية وهي المرة الأولى التي تطرق فيها لتلك المنطقة خاصة أنَّ العمل صعب وبه العديد من التفاصيل وهو ما يشعرها بالقلق، وأكدت أنها قدمت عدد من النجاحات مع المخرج محمد العدل لذلك جاء التعاون بينهما هذا العام.

وتابعت في لقائها على قناة «DMC»: «مش بختار العمل الدرامي لوحدي، وبيكون معايا منتج ومخرج ومؤلف، وبنحدد اللي هنعمله السنة اللي جايه».

نيللي كريم تعود للسينما بـ«فوي فوي فوي»

وتعود نيللي كريم للسينما في 2023 بعد آخر أعمالها «الفيل الأزرق 2» للمخرج مروان حامد عام 2019، من خلال فيلم «فوي فوي فوي» تأليف وإخراج عمر هلال، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاب يدخل ضمن فريق كرة قدم للمكفوفين حتى يستطيع السفر إلى أوروبا، ويشاركها بطولة الفيلم محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه الدسوقي.