الطقس الآن.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من تساقط الثلوج

موجة شديدة البرودة شهدتها كل الأنحاء خلال الفترة الماضية، إذ انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ في معظم محافظات جمهورية مصر العربية، تأثرا بالمنخفض الجوي المقبل من جنوب قارة أوروبا، والذي أثر بشكل كبير على 4 دول مختلفة غمرت أراضيها عاصفة ثلجية شديدة أدت إلى تجمد الحيوانات بها.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بياناتها أننا في الوقت الحالي نتعرض لموجة طقس شديدة البرودة، إذ يسود الطقس البارد كل الأنحاء خلال ساعات الليل وساعات النهار، لتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية اليوم في القاهرة، وتصل إلى صفر مئوية في سانت كاترين.

الطقس الآن شديد البرودة وتسجل صفر في هذا المكان

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس في كل الأنحاء، والذي يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، إذ يكون الطقس الآن في القاهرة شديد البرودة، وتسجل درجة الرحرة الصغرى بها 8 درجات مئوية، وذلك نتيجة لتأثرها بالكتل الهوائية الباردة المقبلة من جنوب قارة أوروبا.

وتختلف درجات الحرارة الصغرى في كل الأنحاء، إذ أنها تسجل في محافظة الإسكندرية ووادي النطرون وبلطيم 9 درجات مئوية، بينما تسجل 8 درجات مئوية في القاهرة وطنطا وشبين الكوم ودمنهور ومطروح وبورسعيد والمنصورة والإسماعيلية والسويس ورأس سدر وأسوان.

سانت كاترين أقل درجة حرارة في مصر

وبالنسبة لدرجة الحرارة في سانت كاترين، فهي تسجل أقل درجة حرارة في مصر، إذ أنها تصل إلى درجة حرارة صفر مئوية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط حبات البرد عليها، تتبعها محافظة بني سويف والتي تسجل 3 درجات مئوية، ثم محافظات المنيا وواحة سيوة لتصل الحرارة بها إلى 4 درجات مئوية، وسجلت 5 درجات مئوية في محافظات أسيوط وسوهاج، لتكون أعلى درجة حرارة صغرى في مصر بمدينة شرم الشيخ والغردقة لتسجل 13 درجة مئوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط والذي يشهد الكثير من الاضطراب، إذ تعلو أمواجه حتى تصل إلى 3 أمتار تقريبا، وتأتي الرياح به لتكون حركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة.