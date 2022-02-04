تساقط الثلوج على جبال سانت كاترين.. ودرجات الحرارة تحت الصفر بالمدينة

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم الجمعة، إن ثلوجا خفيفة تساقطت على قمة جبال سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة لأقل من الصفر، موضحًا أن درجات الحرارة تحسنت يومين فقط وعاودت الانخفاض الشديد مرة أخرى.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من السياح قام ليلة أمس الخميس بالصعود إلى قمة جبل موسى عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مضيفا «معظم الوافدين من طلاب الجامعات المصرية».

جبال سانت كاترين 7 تحت الصفر

أكد رئيس مدينة سانت كاترين أن درجات الحرارة أقل من الصفر فجر اليوم والطقس بارد للغاية، مشيرًا إلى أن درجة حرارة جبل سانت كاترين سجلت فجر الجمعة درجات حرارة 7 تحت الصفر، أما قمة جبل موسى فسجلت 4 درجات تحت الصفر، بينما سجلت المدينة نفسها 1 تحت الصفر.

أوضح العناني أنه يتوقع إقبال كبير من السياح مع بدء إجازة نصف العام لزيارة المدينة والاستمتاع بالطقس البارد، مشيرا إلى أن شهر فبراير من الشهور التي تتساقط فيها الثلوج على سانت كاترين.

دير سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني إن دير سانت كاترين مفتوح أمام السياح للزيارة حيث تبدأ الزيارة من التاسعة حتى الحادية عشر والنصف صباحا أي لمدة ساعتين ونصف كل يوم، والسياح الذي يصعدون الجبل لمشاهدة الثلوج والشروق يقومون بزيارة الدير في نهاية رحلة الهبوط.

أضاف أن الدير يسمح للمجموعات بدخول كنيسة التجلي مدة ثلاث دقائق فقط برفقة الدليل من أجل إيقاد شموع، موضحا أن إدارة دير سانت كاترين تطبق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الرهبان.