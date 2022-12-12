7 معلومات عن سوق الناصرية في الإسكندرية.. مدعوم من الاتحاد الأوروبي

يعد افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مشروع تطوير سوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان ومشتملاته، أحد أهم المشروعات التنموية في الإسكندرية التي تتم بكفاءة عالية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي على إثرها ترفع حياة المواطنين وتجعلهم يحيون حياة كريمة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 7 معلومات عن افتتاح سوق الناصرية بالعامرية ثان عرب الإسكندرية، وفقا للبيان الرسمي الذي أعلنته محافظة الإسكندرية منذ قليل ويحوي كافة أرقام المشروع الذي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وخدمة المناطق الأكثر احتياجا.

تكلفة سوق الناصرية.. مدعوم من الاتحاد الأوروبي

- المشروع ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي وبإشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزراة التجارة والصناعة.

- تكلفة سوق الناصرية بالعامرية ثان بلغت 21 مليونًا و300 ألف جنيه.

- مشروع تطوير سوق الناصرية الذي تم افتتاحه اليوم هو أحد المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية بأحياء العامرية وذلك في إطار برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي.

مساحة وباكيات سوق الناصرية بالعامرية

- المشروع يقع على مساحة 2000م2.

- شملت أعمال التطوير: تطوير السوق بتكلفة نحو 16.600 مليون جنيه.

- إنشاء 100 باكية تبلغ مساحة الباكية الواحدة 9 م2، وتطوير البنية التحتية بالسوق وإنشاء غرفة للخدمات لأعمال الحماية المدنية.

- تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة السوق بتكلفة مليون 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق بالمنطقة المحيطة للسوق بتكلفة 3.5 مليون جنيه.