حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 13-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتنبأ علماء الفلك والأبراج، بما يحدث للأبراج المختلفة على مدار السنة أو الشهر أو اليوم، كما يسوق لهم حظوظهم بشكل يومي لمواليد الأبراج الأثنى عشر.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر، وفقًا لتصريحاتها الخاصة ل«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب مما يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة، ويولد ليك رغبة كبيرة في العطاء.

حظك اليوم برج الحمل 13-12-2022 على الصعيد المهني

استمع لصوت عقلك، فأنت اليوم تحلل جيدًا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

حظك اليوم برج الثور 13-12-2022 على الصعيد المهني

القمر يتواجد في منزل مواليد برج الثور اليوم، ما يجعلهم يميلون إلى استعادة خبرات مؤلمة أو ذكريات حزينة، وعليهم الاستفادة من ذلك، ومقاونة الحزن والرغبة في التمرد.

حظك اليوم برج الثور 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. ولكن لا تبالغ في ذلك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات اليوم، مما يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك بلطف.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-12-2022 على الصعيد المهني

تنجح في إدارة الأمور اليوم، وتستطيع أن تحدد هدفك، بشرط أن تنتبه لحجم إنفاقك.

حظك اليوم برج السرطان 13-12-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعتني بحساباتك وتدرس جيدا قراراتك، إذا أردت أن تحقق مكاسب اليوم.

حظك اليوم برج السرطان 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة تتفوه بها.

حظك اليوم برج الأسد 13-12-2022 على الصعيد المهني

تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك كثيرا اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في برجك مما يزيدك تألقا في عيون الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

تضعف طاقتك اليوم، وعليك أن تسترخي وتنظم جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 13-12-2022 على الصعيد المهني

عليك العمل في صمت واختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتتجنب العدائية.

حظك اليوم برج الميزان 13-12-2022 على الصعيد المهني

تنشئ علاقات قوية تربطك بالبعض وتحصل على دعمهم خاصة اليوم.

حظك اليوم برج الميزان 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

تتواجد الشمس بمنزل العلاقات وهو ما يساعدم على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة.

حظك اليوم برج العقرب 13-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر المعاكس في منزلك اليوم، وهو ما يجعلك في حالة صعود وهبوط معنوي.. واصبر ليومين حتى تتحسن مزاجيًا.

حظك اليوم برج العقرب 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون يقظَا ولبقًا، ومن المهم ألا تتسرع في إعطاء وعود لمن حولك.

حظك اليوم برج القوس 13-12-2022 على الصعيد المهني

تجد لديك رغبة في المعرفة والاضطلاع والتعرف على جديد اليوم.

حظك اليوم برج القوس 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو مشرقًا وتمتلئ عذوبة وقد تجمعك رحلة مع من تحب.

حظك اليوم برج الجدي 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

تنعم بالسحر والتألق اليوم وتحاط بحب الجميع.

حظك اليوم برج الجدي 13-12-2022 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع زحل في منزلي المال ينصحك بتنظيم نفقاتك وفق أولوياتك واحتياجاتك.

حظك اليوم برج الدلو 13-12-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعالج أمورك بحذر، وانتبه لحقوقك تجنبًا للمشاكل.

حظك اليوم برج الدلو 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

تكون عنيدًا اليوم وترفض الحوار مع شركاء الحياة.

حظك اليوم برج الحوت 13-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بقضاء أوقات مميزة.

حظك اليوم برج الحوت 13-12-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة ينصحك بتنظيم جهودك.