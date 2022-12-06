الرئيس التنفيذي لبنك الطعام لقناة الحياة: المرأة المصرية قادرة على إعادة تدوير «الأكل»

أكد الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن المصريات قادرات على إعادة تدوير الطعام حتى لا يتم هدره وإلقاؤه في القمامة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى المراغي في برنامج «كوب 27» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن المرأة المصرية قادرة على إعادة تصنيع النوع الواحد من الطعام وتقديمه بأكثر من شكل لمواجهة هدر الطعام.

اقتراحات بالتبرع بالطعام الباقي للفقراء

واقترح الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أن يقوم الأهالي بالتخلص من الأكل الزائد بوضعه في أكياس نظيفة ومناسبة وإرساله للجمعيات الخيرية لتوزيعه على المحتاجين، لافتًا إلى أن الفنادق والمطاعم تفعل ذلك وتتبرع بالطعام الذي لم يٌمس لبنك الطعام لتوزيعه على الفقراء والمحتاجين.

وأشار إلى أن الطعام يمكن تحويله لوقود حيوي حراري باستخدام تكنولوجيا معينة، لافتًا إلى أن هذه التكنولوجيا مكلفة في الوقت الحالي، متوقعًا أن تقل هذه التكلفة في المستقبل.