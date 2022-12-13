أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء.. البرتقال بـ4 جنيهات

شهدت أسواق الجملة اليوم استقرارا في أسعار كافة السلع، ومن بينها، الفاكهة اليوم في سوق العبور، وفق الجولة التي أجرتها «الوطن»، لمعرفة آخر ما استقرت عليه الأسعار في الأسواق المحلية لعرضها للمتابعين والقراء.

ووفق ما نشر على الموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية جاءت أسعار الفاكهة اليوم كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

بلغ سعر البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

بلغ سعر البلح الرملي من 4 إلى 8 جنيهات.

يلغ سعر العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو التفاح الجولدن بين 18 و20 جنيها.

بلغ سعر الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيوي 20 جنيها.

كما تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

وبلغ سعر اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

وترواح سعر البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

بلغ سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلي

بلغ سعر كيلو الرمان بين 8 لـ10 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الفراولة 15 جنيها.

بلغ سعر كيلو التين بين 10 لـ12 جنيها.

بلغ سعر كيلو البرتقال السكري وأبوصرة بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.

جاء سعر البرتقال البلدي 8 جنيهات.

يلغ سعر كيلو البلح الأحمر بين 10 و15 جنيها.

تراوح سعر اليوسفي بين 6 و10 جنيهات.

كما تراوح سعر الجوافة بين 8 و10 جنيها.

بلغ سعر كيلو البرقوق بين 20 و25 جنيها.

بلغ الموز بين 10 جنيهات و15 جنيها.