قدوة حسنة.. الطالبة «أماني» تحفظ القرآن الكريم: رحلة بدأت منذ 20 عاما

برزت أماني أحمد سهرى، الطالبة بالفرقة الثالثة في شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، كإحدى النماذج الناجحة بعد حفظها القرآن الكريم بعد رحلة حفظ بدأت منذ 20 عاما، لتختتمها خلال ديسمبر الجاري ويتبعها تكريم الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية لها.

«أنا بحفظ من وأنا في أولى ابتدائى الفضل يرجع لي أهلي طبعا، كان فيه شيخ بياجي لينا البيت وإحنا كنا بنروح كتاب، وأخويا أكبر مني بسنة هو ختم القرآن كاملاً كان في 2 ثانوي تقريبا وانا كنت لسه بكمل حفظ لحد ما وصلت لمرحلة الحفظ الكامل» هكذا فتحت «أماني» قلبها لـ«الوطن» عن تفاصيل رحلتها مع حفظ القرآن الكريم.

أصدقاء شجعوها على حفظ القرآن

وأوضحت أنها في الأساس من الأقصر وتأتي إلى الإسكندرية وقت الدراسة، لذا حاولت استكمال حفظها القرآن في الإسكندرية إلا أن وقتها أغلقت الأماكن بسبب كورونا فاكملت حفظها «أون لاين».

حاولت الطالبة الجامعية التوفيق بين كليتها وحفظ القرآن الكريم، وهو ما حققته بمساعدة أصدقاء لها: « ليا اصدقاء شجعوني أبرزهم مكاريوس جورج ده صديقي في الكلية ويعتبر من أهم عوامل النجاح في كل حاجة تخصني، الدراسة بنحاول نفهمها لبعض و محدش بيسيب تانى محتاج حاجة، وكذلك برضو (الشيماء علي) دى اختي مش صحبتي برضو معايا في الكلية ودائما بتقف جنبي، بالإضافة إلى روان أحمد صديقتي من الأقصر كان لها دور كبير».

وقال عميد تجارة الإسكندرية ل«الوطن»، على هامش تكريم الطالبة، إن الكلية تشجع الطلاب على التميز العلمي والديني والأخلاقي والرياضي وغيرها من الأمور.

كيفية حفظ الطالبة للقرآن الكريم بالكامل

وأوضح أن الطالبة حافظة القرآن الكريم قد سبق حصولها على المركز الثانى بتاريخ 18 مايو المنصرم بحفظ نصف القرآن الكريم عبر مركز تحفيظ قرآن في سموحة، ثم حصلت على المركز الاول بحفظ 23 جزء بتاريخ 10 سبتمبر الماضي أى بعدها بفترة قصيرة، ثم ختمت حفظها للقرآن الكريم كاملا بتاريخ 5 ديسمبر الجاري وحصلت على المركز الأول وكل ذلك فى فترات قصيرة متقاربة.

عميد الكلية عن حافظة القرآن الكريم: نموذج مشرف

وأعرب عميد الكلية على مدى سعادته بالطالبة أمانى لحفظها للقرآن الكريم فى هذه الفترة القصيرة وحصولها على المركز الاول وذلك مع الحفاظ على تقديراتها العلمية المتقدمة وقام بتشجيعها وتقديم الدعم لها من الكلية والجامعة لها ولجميع النماذج المشرفة مثلها .

واحتفى طلاب الكلية بزميلتهم معتبرين أنها قدوة لهم، فيما هنئها الدكتور أيمن الشتيوى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعبد المنعم فراج، القائم بتسيير أعمال أمين عام الكلية.