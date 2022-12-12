حياة كريمة بالوادي الجديد: تطوير شامل للبنية التحتية في 28 قرية بالفرافرة

قالت الدكتورة غادة الخديوي، منسق حياة كريمة بالوادي الجديد، إن مشروعات البينة التحيتة من أكثر المكتسبات التي حققتها المبادرة الرئاسية بالمحافظة، لافتة إلى أن مركز الفرافرة كان الأكثر فقرًا من الناحية الإنسانية والبينة التحتية، حيث شهد مشروعات في 9 قطاعات لـ28 قرية بالمركر، على مستوى الطرق، الكهرباء، المحليات، الصحة، الشباب والرياضة، الصرف الصحي والمياه، الزراعة.

مشروعات حياة كريمة لمست أهالي الفرافرة

أضافت «غادة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروعات التي نفذتها حياة كريمة، لمست كل فرد في الفرافرة، موضحة أن أهالي المركز كانوا يسافرون مدة تصل إلى 5 ساعات، لأقرب مركز لهم، وهو الداخلة، لتلقي خدمة معينة، أو إنهاء بعض الإجراءات الحكومية، أو السفر لمركز الخارجة، الذي يستغرق حوالي 10 ساعات.

ردود فعل إيجابية من المواطنين

أوضحت أن الدولة المصرية استطاعت الوصول لكل مواطن، مهما كان بعده الجغرافي، بهدف تعويض النقص لديه ومده بالخدمات اللازمة، مشيرة إلى أن كل مشروعات حياة كريمة تحدد من خلال حوارات مجتمعية مع الأهالي وإجراء مناقشات مع كبار القرى والمسئولين والجهات التنفيذية، إلى جانب مشاركة الجهات المنفذة، من أجل رصد احتياجات القرى، فضلًا عن التخطيط الاستراتيجي لبعض المشروعات.

أكدت منسق حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن ردود الفعل لدى المواطنين كانت إيجابية بمرور الوقت، خاصة مع زيادة معدلات الإنجاز والتطور، لافتة إلى أنه كلما زاد معدل الإنجاز، ارتفعت نسب المشاركة والمساندة للمشروع، فضلًا عن زيادة مساهمة الأهالي في المقترحات والتوصيات.