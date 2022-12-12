«الصحة»: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 16 مليونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن الاهتمام بالتعامل مع جائحة كورونا لا ينبغي أن يقلل من اهتمام الدولة بالأمراض والبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية الأخرى، موضحا أن «الاهتمام بالصحة العامة والمبادرات الرئاسية لم تتوقف، وسارت جنبا إلى جنب التعامل مع جائحة كورونا، ومصر خالية من الإصابة بمرض شلل الأطفال، ولكي نحافظ على هذا السجل والصحة العامة تطلق وزارة الصحة هذه الحملات القومية ستستمر لمدة 4 أيام».

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 16 مليون طفل

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «نستهدف 16 مليون طفل من الحملة القومية للتطيع ضد شلل الأطفال بالمجان، حيث تتحمل الدولة المصرية التكلفة، ونتحرك من خلال مراكز اللقاحات الثابتة مثل وحدات طب الأسرة أو المراكز الصحية أو مكاتب الصحة أو من خلال فرق طبية».

نجاح مصر في ظل الظروف العالمية على مستوى إتاحة اللقاحات أمر جيد

وأكد «عبدالغفار»، أن نجاح الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية على مستوى إتاحة اللقاحات أمر جيد، حيث نتحرك بنفس الأداء الذي كنا نتحرك به قبل الظروف العالمية وأزمة كورونا والأحداث الجارية على مستوى العالم، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تعمل وفق توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على صحة المواطن، لأنها على رأس الأولويات.