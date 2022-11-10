وفد من الكنيسة الكاثوليكية يصل شرم الشيخ للمشاركة في COP27

وصل وفد الكنيسة الكاثوليكية، إلى بازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، وذلك من أجل المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، والذي يقام حاليًا بمدينة السلام، شرم الشيخ، في الفترة من السادس، وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

رئيس مجلس أساقفة الكونغو يشارك في قمة المناخ

يضم الوفد غبطة الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس مجلس أساقفة كينشاسا (الكونغو)، والمطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

سكرتير عام مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا ضمن المشاركين

يضم الوفد أيضًا الأب جان جيرمن، سكرتير عام مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، والأب يوسف عبد النور اليسوعي، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والراهب اليسوعي، الأب ريجوبرت ميناني، والمنسق الإقليمي لشبكة الكنيسة لحماية حوض الكونغو، وسامسون ماوالي، منسق لجنة العدالة والسلام، بمجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا.

ويمثل الكنيسة الكاثوليكية في مؤتمر المناخ COP27 فايز نحال، عضو لجنة العدالة والسلام بمصر، والدكتورة شادن دياب، مسؤولة الابتكار في برنامج الاتحاد الأوروبي للتغيير المناخي، والمستشار في برنامج الاتحاد الأوربي للأمن الغذائي، والتغيير المناخي، والراهب الفرنسيسكاني، الأب أنجيليتو منسق منظمة (وثيقة كن مسبحًا) بالأراضي المقدسة، والراهب اليسوعي، الأب خوسيه رومان، مدرس الفيزياء، بأحد جامعات اليسوعيين، بالفلبين، وعدد من الشخصيات الأخرى.