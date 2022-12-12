مرض خطير يهدد حياة الطفل «إيلاي» بالمنيا.. والعلاج في دولتين أوروبيتين

سرطان شديد الشراسة، يهدد حياة الطفل «إيلاي»، ابن المنيا وحيد الأبوين، الذي خاض رحلة طويلة مع المرض أنهكته بدنيا، وأوجعت قلب الأسرة التي تبحث عن علاجه، فحالة الطفل المرضية تعد نادرة، ويحتاج بعد عمليات الاستئصال وجرعات الكيماوي وزراعة النخاع، لحقن غير متاحة في مصر يتجاوز سعرها الـ3 ملايين جنيه.

نوع من السرطان هو الأشد شراسة في مهاجمة الجسم

يقول «جورج» والد الطفل «إيلاي»، من المنيا، الذي يعمل طبيبا، لـ«لوطن»، إن عمر ابنه 4 سنوات ونصف العام، وجميع الأطباء أكدوا أنه يعاني من السرطان هو الأشد شراسة في مهاجمة الجسم، والعلاج متواجد في سويسرا وألمانيا بتكلفة 3 ملايين جنيه، وهو عبارة عن حقن تسمى Dinutuximab، كما أن الحصول عليها يحتاج إنهاء العديد من الإجراءات داخل وخارج مصر، وهو أمر مكلف للأسرة.

«إيلاي» وحيد الأبوين ويحتاج حقن بتكلفة 3 ملايين

أضاف والد، والد طفل المنيا «إيلاي» إنه يعمل طبيبا، وزوجته معلمة، وابنهما الطفل «إيلاي» هو الوحيد الذي أنجباه، بعد 5 سنوات زواج تقريباً، كما أن الأم تركت عملها بعد مرض الطفل عندما أتم عامه الثالث وبضعة أشهر، ليكتشفا بعدها أن تشخيص حالته هو الإصابة بالسرطان في الغدة الفوق كلوية «الغدة الكظرية».

وأشار إلى أن «إيلاي» مثل آلاف الأطفال المصابين بـ«السرطان»، اللعين وحالته من الحالات النادرة لاحتياجه لحقن من نوع خاص يتجاوز سعرها الثلاثة ملايين جنيه، حيث كان أول تشخيص لحالة ابنه في شهر سبتمبر من العام الماضي، وتبين إصابته بسرطان الغدة فوق الكلوية، بحجم 9 سم في 15 سم، وبدأ جرعات العلاج الكيماوي سريعًا، ثم عملية لاستئصال الورم، تلاها عملية أخرى لزرع النخاع بتكلفة 300 ألف جنيه واستكمل العلاج الكيماوي بعدها.

وأوضح الطبيب، أنه سبق وتواصل مع جمعية تهتم بمرضى السرطان، داخل مصر، للحصول علي تلك الحقن، ووعدوا بتوفيرها، لكن هذا قد يستعرق وقتا طويلا في الوقت الذي تعيش فيه الأسرة حالة من القلق والحزن علي «إيلاي» الذي أنهكه السرطان.