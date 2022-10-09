دار الأوبرا تحتفي بكبار نجوم الإعلام في أمسية «62 عام ماسبيرو»

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة دكتور مجدي صابر؛ أمسية تحت عنوان «62 عام ماسبيرو»، وتستضيف كوكبة من كبار نجوم الإعلام وذلك للاحتفاء.

وأوضح البيان الصادر عن دار الأوبرا المصرية، اليوم، أنه سيكون ضمن الحضور الدكتورة درية شرف الدين، وسوزان حسن، وسهير شلبي، ومرفت فراج، وعمر بطيشة، وسلمى الشماع، والكاتب زياد فايد.

وتقدم الأمسية، عبير حلمي، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، ويتخللها فقرات غنائية يؤديها هيثم عصام، وتقام في السابعة مساء الثلاثاء 11 أكتوبر بالمسرح الصغير.

المشوار الإعلامي للضيوف وذكرياتهم مع البرامج

وأضاف البيان أن الأمسية التي تنظمها دار الأوبرا، تدور حول المشوار الإعلامي الثري للضيوف وذكرياتهم مع البرامج الجماهيرية التي رسخت في الوجدان، واستعراض الأحداث البارزة التي شهدها مبنى ماسبيرو خلال ما يزيد عن 6 عقود.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية تستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء عدة حفلات وفعاليات من بينها بالية «روميو وجوليت» الذي تقدمه فرقة بالية أوبرا القاهرة، يوم الخميس المقبل 13 أكتوبر الساعة الثامنة مساءً.