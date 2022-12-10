وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالشيخ زويد

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الرئيسي بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زويد، التي قررت تحويل المصابين إلى مستشفى العريش العام؛ وذلك لخطورة حالتهم، وحاجتهم إلى رعاية طبية فائقة.

أسماء المصابين في الحادث

وكان مصدر طبي بمستشفى الشيخ زويد، أن أسماء المصابين في الحادث هم: أيوب سلامة سلام 25 عاما، أصيب بكسر مضاعف بالترقوه اليسرى، وهويشيل سالم مبارك 26 عاما، أصيب بكسر بالجمجمة وغيبوبة تامة، وعبدالله صلاح غانم 25 عاما، أصيب بكسر بالفك السفلى وجرح قطعي بالرقبة واشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي مسعد عودة 20 عاما أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقري.

وتقوم القوات الأمنية بالتحقيق في الواقعة وكتابة المحضر الرسمي، والعمل على استخراج تصريح الدفن لحالة الوفاة.