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«مطوري القاهرة والعاصمة»: الشركات المصرية تتواجد في 23 دولة إفريقية

«البستاني»: المقاولون العرب نجحت في نقل خبراتها إلى دول القارة

كتب:

أيمن حمزة
02:33 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
البستاني : مصر نجحت في توفير فرص تدريب لأبناء القارة الأفريقية

البستاني : مصر نجحت في توفير فرص تدريب لأبناء القارة الأفريقية

قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن المشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب في إفريقيا من أهم المشروعات القومية الكبرى، حيث استطاعت نقل خبراتها الكبيرة لهذه الدول، لافتا إلى أن الشركة شريكة في المشروعات القومية فى السوق المصري.

وذكر «البستاني» في خاصة لـ«الوطن»، أن كل الشركات العالمية تتطلع الآن للسوق المصري، وهناك العديد من المشروعات القومية استطاعت المقاولون العرب تنفيذها بالشراكة مع شركات محلية وعالمية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسعى بكامل جهدها لدعم دول القارة.

«البستاني»: مصر أصبحت سوقا واعدا وجاذبا للاستثمار

وأشار رئيس الجمعية إلى أن صورة مصر تغيرت في ظل ما تنتهجه الدولة من تهيئة مصر من حيث الطاقة والبنية التحتية، فأصبحت سوقا واعدا وجاذبا للاستثمار، موضحاً أن الشركات العقارية المصرية، وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب متواجدة فى القارة السمراء منذ أكثر من 25 عاماً، وتتواجد حالياً في 23 دولة أفريقية واستطاعت نقل خبراتها للدول الإفريقية فى البنية التحتية والعديد من المجالات.

«البستاني»: نقلنا خبراتنا لدول إفريقيا في البنية التحتية

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والدولة في القطاع العقاري في مصر ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي، وانعكس ذلك على حقل العقارات بشكل كبير، وكذلك على مشروعات البنية التحتية التي شرعت الدولة في تنفيذها، مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمنصورة الجديدة، إلى جانب مدينة العلميين الجديدة، كذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية وفرّت فرص عمل كثيرة خاصة بعد إنشاء شركات جديدة.

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.