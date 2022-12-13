حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 13-12-2022 عاطفيا ومهنيا

تنافر الكواكب وأزمات صحية وعمل في صمت، نصائح كشفت عنها عبير فؤاد خبيرة الفلك وعلم الأبراج على الصعيدين العاطفي والمهني وكذلك الصحة لمواليد برج العذراء، الذي يحرص على التفكير بعقلانية ومنطق.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج العذراء من الأشخاص التي تبحث دائمَا عن الكمال ولا وجود للأخطاء في حياته، فهذا الشخص يميل للمثالية في تعملاته مع الأشخاص حتى مع الشريك.

وعدد لا بأس به من المشاهير ينتمي لبرج العذراء ومن بينهم الفنانة الشابة منة فضالي، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور، والفنان الكبير كاظم الساهر، المطرب اللبناني وائل كافوري، الفنانة ريهام حجاج.

تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر بمنزلك الثاني عشر يدعوك للعمل في صمت ولاختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، تنافر القمر مع زحل بمنزلي الصحة قد يضعف طاقتك، ومن المهم أن تسترخي وتنظم جهودك.