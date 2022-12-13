حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13-12-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يحب مولود برج القوس أن يدخل نفسه في صراعا، ويأخذ جنبًا بعيدًا عن المشاكل ويتجنبها بأقصى ما يملك من طاقة وفعل، ولا يستجيب لمحاولات جره لها، فهو شخص يحب الهدوء في حياته، وفي المقابل يحب الانطلاق في كل الاتجاهات التي تسبب له السعادة من سفر وخوض تجارب خطرة وشاقة مثل تسلق الجبال ركوب الخيل وغيرها من الرياضات.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة ل«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ اليوم، وهو ما يمنحك رغبة في التثقيف والمعرفة والاضطلاع والتعرف على جديد وهو ما يعود عليك بالنفع قريبا، ويساعدك على التطور وتحقيق مكاسب، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مشرقا وتمتلئ بالحيوية والعذوبة وتقضي أوقات حلوة وقد تجمعك رحلة أو سفر بمن تحب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.