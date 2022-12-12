سعر النفط يتراجع لأدنى مستوى منذ عام 2021 مع توقعات بضعف الطلب العالمي

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت حول مستوى 75 دولارًا للبرميل، اليوم، لتحوم بالقرب من مستويات لم نشهدها منذ ديسمبر 2021، حيث يزن المستثمرون مخاوف الطلب المستمرة مقابل الإمدادات العالمية المحدودة، لتقييم سعر النفط المتوقع، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى قاع أدنى من مستوى 71 دولارًا للبرميل.

سعر النفط متدهور

وأدت التوقعات المتدهورة للطلب العالمي إلى إبقاء سعر النفط في حالة توتر، حيث أدت الظروف المالية الأكثر تشددًا في معظم أنحاء العالم المتقدم إلى إضعاف النشاط الاقتصادي مع تقليص الحاجة إلى الوقود.

الصين تنعش شهية الطلب

ورحب المستثمرون بتخفيف الصين لقيود كوفيد 19 التي يمكن أن تنعش استهلاك الطاقة في أكبر مستورد للخام في العالم، وارتفاع سعر النفط.

توقعات بارتفاع سعر النفط

تاريخيًا، وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار للبرميل في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند 79.51 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع «أكتوبر – ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداول سعر النفط عند 88.60 دولار للبرميل في غضون 12 شهرًا.

ويعد نفط خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، وحين يتم الحصول على نفط خام برنت من بحر الشمال، فإن إنتاج النفط القادم من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط المتدفق إلى الغرب يميل إلى أن يتم تسعيره بالنسبة لهذا النفط.