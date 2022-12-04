أسعار النفط تتراجع إلى 80 دولارا قبل ساعات من اجتماع «أوبك+» اليوم

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولارًا للبرميل، حيث تترقب الأسواق اجتماع منظمة دول مجموعة «أوبك+»، اليوم الأحد.

ورغم بعض التكهنات بأنّ منتجي النفط الرئيسيين قد يخفّضون الإنتاج بشكلٍ أكبر، فإن من المتوقع أن تلتزم «أوبك+» بأحدث أهدافها المتمثلة في خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

60 دولار سقفاً للنفط الروسي

في الوقت نفسه، أظهرت أحدث البيانات من شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر للإنتاج المستقبلي ظل دون تغيير هذا الأسبوع.

وافقت بولندا على اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص بسقف 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي المنقولة بحراً، مما يسمح للكتلة بالمضي قدمًا في الموافقة رسميًا على الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

على مدار الأسبوع الماضي، ارتفع النفط بنحو 5%، وهو أول مكسب أسبوعي منذ أوائل نوفمبر الماضي، مستفيدًا بشكل أساسي من موقف الصين من انتشار كورونا، الأمر الذي أثار الآمال في انتعاش الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

توقعات بارتفاع طفيف خلال عام

تاريخيًا، وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.27 دولار أمريكي في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول النفط الخام عند 79.30 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 89.10 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.