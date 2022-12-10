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ارتفاع أسعار النفط خلال نهاية تداولات الأسبوع بعد انخفاض كبير

كتب:

مارينا رؤوف
05:53 م | السبت 10 ديسمبر 2022
النفط

النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 71 دولارًا للبرميل أمس الجمعة خلال نهاية تداولات الأسبوع، وهو أدنى مستوى في 12 شهرًا، وكانت في طريقها لإنهاء الأسبوع منخفضًا بنسبة 10% بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تراجع الطلب العالمي المحتمل الناجم عن الركود، لا سيما بين الاقتصادات المتقدمة. 

وانتعشت العقود الآجلة لخام برنت مرة أخرى إلى ما فوق 76 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، منتعشة من أدنى مستوى لها في عام واحد عند 75.7 دولارًا تقريبًا في الجلسة السابقة، وسط تفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد الصيني وزيادة الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

توقعات بزيادة الإصابات بكورونا في الصين

وقال مزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونوميكيس»، إنه وفق البيانات ومؤشرات الإصابة بفيروس كورونا في الصين فمن المتوقع أن تزداد إصابات كوفيد19 في الصين حيث يتم تخفيف بعض القيود مما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في الأشهر القليلة المقبلة. 

ومن ناحية أخرى، أدى إغلاق خط أنابيب Keystone إلى زيادة عدم اليقين في توقعات العرض، ويقوم المستثمرون أيضًا بتقييم تأثير العقوبات الأخيرة على النفط الروسي وسقف مجموعة السبع مع تحذير الرئيس بوتين من أن موسكو قد تخفض إنتاج النفط رداً على ذلك.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو قد تخفض إنتاجها من النفط استجابةً لسقف مجموعة السبع على خامها، ومع ذلك، انخفض المؤشر القياسي الدولي بأكثر من 11% هذا الأسبوع، بعد أن تعرض لضغوط من المخاوف المتزايدة بشأن تراجع الطلب العالمي المحتمل الناجم عن الركود، لا سيما بين الاقتصادات المتقدمة على جبهة العرض.  

وفي الوقت نفسه، قررت «أوبك +» التمسك بسياستها الحالية لخفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا من نوفمبر حتى عام 2023.  

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.