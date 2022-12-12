محافظ المنيا يوجه بإلحاق طالب من ذوي همم بمركز شباب لممارسة الكاراتيه

قدم عدد من ذوي الهمم مجموعة من الفقرات الفنية من الفلكلور الشعبي، والفقرات الغنائية والعزف والانشاد الديني والشعر وأوبريت الليلة الكبيرة، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة، الذي نظمته محافظة المنيا بالتنسيق مع شبكة «كلنا واحد»، والهيئة العامة لتنشيط السياحة والجمعيات الأهلية ومديرية الشباب والرياضة.

وحضر الحفل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والعميد محمد اسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة هبة أبوزيد مدير عام وحدة ذوي الإعاقة، أحمد محيي مدير مكتب تنشيط السياحة بالقاهرة.

تكريم 13 طفلا من ذوي الهمم لتميزهم

واستجاب محافظ المنيا لطلب أحد الطلاب من ذوي الهمم لرغبته في ممارسة رياضة الكاراتيه، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بإلحاقه بأحد مراكز الشباب، كما كرم المحافظ 13 طفلا من ذوي الهمم لتميزهم في العديد من المجالات المختلفة، وسلم 31 كرسيا متحرك للأطفال من ذوي الهمم مقدمة من الهيئة العامة لتنشيط السياحة ضمن مبادرة «مصر تستطيع» قادرون باختلاف.

ووجه محافظ المنيا، تحية حب وتقدير لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، كما أنهم نموذج فريد للإرادة والتحدي والإنجاز، ودائما ما يكونون في المقدمة يحققون لوطنهم إنجازات غير مسبوقة تفوق كل التوقعات في شتى المجالات، ويرفعون اسم مصر خفاقا في شتى المحافل.

إنشاء «رامبات» خاصة لذوي الهمم بالمراكز

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا، لخلق بيئة ملائمة لذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، حيث اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون لهم، فتم إنشاء «رامبات» خاصة لذوي الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء كافة طلباتهم، كما يجري متابعة أعمال إنشاء نادى متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم ، فضلا عن المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة وتكريم المتميزين منهم.